《國企紅籌》中石化（３８６）上半年油氣當量產量按年升３％

《經濟通通訊社１９日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，今年上半
年油氣當量產量約２﹒５７億桶油當量，按年升３％。天然氣產量７００５﹒７億立方英尺，按
年增長６％；原油加工量１﹒２７億噸，按年升０﹒１％。（ｋｋ）
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19/07/2024 18:12
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