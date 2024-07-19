  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

19/07/2024 17:34

《國企紅籌》中電信：６月５Ｇ套餐用戶按月淨增２３７萬戶

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，今年６
月移動用戶總數約４﹒１７億戶，按月淨增１４７萬戶，本年累計淨增９０８萬戶。其中，５Ｇ
套餐用戶數達３﹒３７億戶，按月淨增２３７萬戶，本年累計淨增１７９７萬戶。
　　至於有線寬帶用戶按月淨增５１萬戶至約１﹒９３億戶，固定電話用戶數目按月淨減２６萬
戶至９９１６萬戶。（ｂｎ）

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/07/2024 17:47  《神州能源》能源局：６月全社會用電量增５﹒８％，上半年增８％

下一篇新聞︰19/07/2024 16:20  《深港通》南向額度全日使用２８﹒２億，額度餘３９１﹒８億

其他AH股新聞
More

19/07/2024 18:26  《國企紅籌》兗礦能源：第二季商品煤銷量按年增７﹒５８％

19/07/2024 16:11  【內房困局】萬科物業回應提前收管理費爭議：立即暫停計算違約金

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金