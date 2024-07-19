《國企紅籌》中電信：６月５Ｇ套餐用戶按月淨增２３７萬戶

《經濟通通訊社１９日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，今年６

月移動用戶總數約４﹒１７億戶，按月淨增１４７萬戶，本年累計淨增９０８萬戶。其中，５Ｇ

套餐用戶數達３﹒３７億戶，按月淨增２３７萬戶，本年累計淨增１７９７萬戶。

至於有線寬帶用戶按月淨增５１萬戶至約１﹒９３億戶，固定電話用戶數目按月淨減２６萬

戶至９９１６萬戶。（ｂｎ）

