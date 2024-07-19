《神州經脈》三中全會提逾三百項改革，中國續減美債，滬指升兩周

《神州經脈》中共中央今天（１９日）舉行新聞發布會，介紹解讀三中全會精神。惟此前公

布的三中全會公報未釋放經濟政策轉向的訊號，Ａ股開盤走軟，滬指一度跌０﹒７％，僅半導體

板塊強漲，然而到了盤中，券商、白酒、軍工等板塊顯著拉升，助力滬指跌幅收窄午後更倒升，

全日收升０﹒１７％，報２９８２﹒３１點。深成指升０﹒２７％，創業板指升０﹒４５％。

兩市全日成交６６９８億元（人民幣．下同），與上日表現相若。

總結全周，周一公布的中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，低於預期，

亦低於全年增速目標，創五個季度最低水平，期內消費和地產投資數據亦不佳。特朗普競選美國

總統支持率水漲船高，其副手萬斯對華立場強硬，令中國經濟前景備受挑戰。儘管外資持續流出

Ａ股，但由於三中全會的召開，觀望和維穩情緒籠罩本周股市，持續橫行，為穩定大盤銀行股本

周再度刷新歷史新高，白酒、軍工等板塊亦見拉漲，最終保住滬綜指本周上升０﹒３７％，連續

兩周上升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６７２，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１００點子，止兩連升，創７月１１日以來逾一周新低，全日在７﹒２６２６至

７﹒２６８２之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３１５，較上個交易日跌３０點子

，止兩連升，與市場預測偏離擴至近１４００點，上個交易日報７﹒１２８５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央今日舉行新聞發布會介紹解讀三中全會精神，指會議審議通過的《中共中央關於

進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，共提出３００多項重要改革舉措，包括創造

更加公平、更有活力的市場環境，激發全社會內生動力和創新活力；因地制宜發展新質生產力，

大力培育壯大新興產業，布局建設未來產業，改造提升傳統產業；支持有能力的民營企業牽頭承

擔國家重大技術攻關任務；增加地方自主財力；主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大制度型

開放，建設更高水平開放型經濟新體制；有序擴大商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等

對外開放。同時，將制定民營經濟促進法、金融法、反跨境腐敗法等。



２﹒ 中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀解讀介紹三中全會精神時指出，加

快建設高標準市場體系是一項重大改革任務。《決定》明確了三方面關鍵改革舉措：一是構建全

國統一大市場，包括構建全國一體化技術和數據市場，全國統一電力市場等。二是推進要素市場

化改革，健全勞動、資本、土地、知識、技術、管理、數據等要素市場制度和規則。三是完善市

場經濟基礎制度，包括完善產權保護、信息披露、市場准入、破產退出、信用監管等制度。



３﹒ 對於中國房地產問題，韓文秀表示，房地產市場正在出現積極變化，要堅持消化存量和優

化增量相結合，進一步落實和完善房地產新政策，切實做好保交房工作，盤活存量商品房和土地

資源。要堅持消化存量和優化增量相結合，進一步落實和完善房地產新政策，切實做好保交房工

作，盤活存量商品房和土地資源。下一步，要加快構建房地產發展新模式，建立與之相適應的融

資、財稅、土地、銷售等基礎性制度。需要指出，中國新型城鎮化仍在持續推進，房地產高質量

發展還有相當大的空間。



４﹒ 美國財政部１８日公布數據顯示，中國在５月減持美國國債２４億美元，持有規模降至

７６８３億美元，是今年４月首次增持３３億美元後的再度減持，仍然是持有美國國債第二多的

國家。持有美國國債最多的日本，５月減持２２０億美元，持有總值降至１﹒１２８萬億美元。

英國５月增持１３１億美元美國國債至７２３４億美元，持倉規模位列第三。



５﹒ 據《彭博》報道，因中美外交緊張局勢持續升溫，中國投資者在５月份拋售的美國股票和

債券規模均刷新紀錄。美國財政部周四公布的最新數據顯示，５月份，中國的基金淨賣出價值

４２６億美元的美國長期證券，包括美國國債、機構和公司債、股票。其中，賣出美股７６﹒８

億美元，創單月新高，４月為３０億美元；賣出機構債１１０億美元，為２０１２以來最多，連

續第七個月賣出；賣出美國國債２３９億美元，創２０２２年３月以來新高。此外，５月海外持

有美債總額增加８９６億美元至８﹒１３萬億美元，總量升至紀錄水平。



６﹒ 企業專利觀察（ＰＲＩＰ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）微信公號昨晚發文指，華為近日已向中國

地方法院對半導體企業聯發科發起專利侵權訴訟，國內知識產權行業專家推測，相關專利很可能

涉及５Ｇ（或包含４Ｇ、３Ｇ等）等蜂窩移動通信技術。聯發科今日回應稱，因該案已進入司法

程序，不予評論，並指此訴訟案件對公司無重大影響。有媒體引述一位接近聯發科人士透露，聯

發科與華為在兩三年前就相關專利費用開始有分歧，直到前段時間「談崩了」。據指這將是華為

在目前全球智慧手機等行業既有專利許可模式下的一次全新嘗試，從向智能終端廠商收取專利許

可費，進一步探索向晶片廠商收取許可費的可能，若成事，消費者手機成本支出或有望進一步降

低。



７﹒ 據《每日經濟新聞》引述多位接近美團海外業務人士、中東當地商家消息稱，美團外賣在

沙特首都利雅得的布局進展迅速，上線進入倒計時，有望今年９月或１０月在利雅得正式上線。

美團外賣今年４月在利雅得開放多個崗位，目前已經招聘了不少工作人員，包含本國人及外國人

，這批員工熟悉當地情況且精通阿拉伯語；同時也已經接觸數家國際大餐飲運營商，洽談中的合

作商戶也包括不少本土餐廳，並與多家當地騎手公司達成合作。



８﹒ 據中國汽車工業協會統計分析，１－６月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售

１１９１﹒７萬輛汽車，佔銷售總量８４﹒８％。排頭十位的車企依次為上汽集團、比亞迪、中

國一汽、長安汽車、東風公司、吉利控股、奇瑞控股、廣汽集團、北汽集團及長城汽車。與上年

同期相比，上汽集團、中國一汽、廣汽集團和北汽集團銷量呈不同程度下降，其他企業銷量均呈

不同程度增長，其中奇瑞控股增速最為顯著。（ｓｌ）

