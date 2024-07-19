《鍾之日記》港股響驚雷，Ａ場穩收盤

《鍾之日記》７月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國最新公布的初次申領失業金人數增加２萬至２４﹒３萬人，多於預期，加上市場繼續關

注美國政府限制中國半導體貿易的政策前景，美股三大指數周四重創，拖累港股今早開盤即踩雷

。恒指今早裂口低開１７４點後，盤中指數愈跌愈多，恒指收報１７４１７，跌３６０點或跌

２％，累計全周下跌８７５點。今日主板成交超過１０２０億元。

恒指今日一次過跌穿１００天及２５０天線，並且全日反彈無力，情況不容樂觀。分析指，

由於三中全會沒有在刺激經濟，扶持樓市，和穩定金融市場等方面推出比較具體的政策，市場失

去炒作動力。



＊滬綜指連續兩周上升＊



此前公布的三中全會公報未釋放經濟政策轉向的訊號，Ａ股開盤走軟，滬指一度跌０﹒７％

，僅半導體板塊強漲，然而到了盤中，券商、白酒、軍工等板塊顯著拉升，助力滬指跌幅收窄午

後更倒升，全日收升０﹒１７％，報２９８２﹒３１點。深成指升０﹒２７％，創業板指升

０﹒４５％。

兩市全日成交６６９８億元人民幣，與上日表現相若。

中國經濟「內困外擾」格局不但沒有改善，甚至有所惡化。盡管外資持續流出Ａ股，但由於

三中全會的召開，觀望和維穩情緒籠罩本周股市，持續橫行，為穩定大盤銀行股本周再度刷新歷

史新高，白酒、軍工等板塊亦見拉漲，最終保住滬綜指本周上升０﹒３７％，連續兩周上升。展

望後市，本月下旬將召開政治局會議，外界期待會議上將釋放更多利好經濟政策，助力滬指衝刺

三千點關口。



＊炒作國產替代預期，中芯升近２％＊



美國拜登政府早前知會盟友，若日本東京電子和荷蘭ＡＳＭＬ等晶片供應鏈公司，繼續向中

國提供先進晶片技術，美國將考慮實施更嚴厲的貿易限制。但有東京的官員已明確表示，不會執

行美國的要求；美國晶片業亦擔心此舉引起日荷反彈，停止合作。

面對美方逐漸升級的圍堵，關於國產晶片替代的預期更加強烈。中信証券研報指出，若

ＡＳＭＬ對華「斷供」，對ＡＳＭＬ自身將會產生重大影響，而未來國內擴產需求有望保持穩健

，同時外部限制下半導體設備國產化率有望快速提升，該行持續看好國內半導體設備公司近幾年

的訂單高速增長。光大證券分析稱，光刻機是半導體製造的核心設備，市場規模可觀。光刻機產

業目前呈現強壟斷特性，在美國的持續施壓之下，光刻機國產替代是唯一選擇。

另外，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀表示，《中共中央關於進一步全面深化改革、

推進中國式現代化的決定》強調要完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持有能力的

民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。

市場預期國產半導體替代空間大，晶片股今日走高，華虹半導體（０１３４７）漲５﹒４％

，上海復旦（０１３８５）升３﹒４％，中芯國際（００９８１）升１﹒９％，晶門半導體

（０２８７８）升１﹒７％。



＊特朗普誓言打掉油價，三桶油急挫＊



美國前總統特朗普表示，將透過加大鑽油，減低能源成本，以結束「通脹危機」，讓美國再

次成為人民負擔得起的國度。特朗普此前亦在專訪中提到，提高美國國內的石油產量，並取消一

些法規來實現這一目標，這意味著他打算推翻或至少試圖廢除拜登總統的許多能源和氣候政策，

支持化石燃料生產最大化，推動能源自主。

三桶油瑟瑟發抖，中海油（００８８３）瀉４﹒９％，中石油（００８５７）跌４﹒７％，

中石化（００３８６）跌３﹒３％。

此外，特朗普此前還曾批評拜登的電動車政策將使美國汽車業面臨倒閉，他承諾在當選後取

消補貼，並可能對中國電動車加徵１００％至２００％的關稅。

然而，拜登政府在今年已經對中國電動汽車的關稅從２５％升至１００％，國內電動車企業

早已打消進軍美國市場的計劃，或者考慮從墨西哥間接進口，因此特朗普此番豪言對汽車股影響

不大，長汽（０２３３３）升１﹒２％，比亞迪（０１２１１）升０﹒６％，廣汽集團

（０２２３８）無升跌，吉利汽車（００１７５）跌１﹒２％。



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