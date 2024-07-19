《Ａ股焦點》半導體板塊掀漲停潮，台積電第二季業績勁

《經濟通通訊社１９日專訊》全球晶片代工龍頭台積電第二季業績超預估，且對第三季展望

佳，帶動半導體板塊反彈，鍇威特（滬：６８８６９３）飆２０％漲停，裕太微

（滬：６８８５１５）升１４﹒９％，納芯微（滬：６８８０５２）升１３﹒４％，國芯科技

（滬：６８８２６２）升１３﹒３％，富滿微（深：３００６７１）升１０﹒８％，文一科技

（滬：６００５２０）、新潔能（滬：６０５１１１）、上海貝嶺（滬：６００１７１）、士蘭

微（滬：６００４６０）、大港股份（深：００２０７７）等集體升一成封板。

台積電預計第三季度營收２２４億至２３２億美元，高於第二季度的２０８﹒２億美元，將

挑戰歷史新高；毛利率可達５３﹒５％至５５﹒５％。台積電董事長兼總裁魏哲家提出「晶圓代

工２﹒０」，包含封裝、測試、光罩製作以及記憶體製造相關的ＩＤＭ產業，預期在此定義下今

年晶圓代工產業將增長１０％。他稱，目前先進製程供不應求的情況仍將持續到２０２５年，希

望２０２６年情況得到緩解。

另外，中共二十屆三中全會公報指出，提到要健全因地制宜發展新質生產力體制機制。

（ｅｙ）

