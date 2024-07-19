《Ａ股焦點》海新能科午後飆近７％，海淀國資啟市值管理三年規劃

《經濟通通訊社１９日專訊》海新能科（深：３０００７２）午後股價暴漲，現價升
６﹒８％，報１﹒８９元人民幣。
北京海淀區國資委召開海新能科市值管理工作座談會，介紹海新能科市值管理三年規劃方案
。海淀區國資委為海新能科實際控制人。（ｅｙ）
夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解
19/07/2024 13:44
《經濟通通訊社１９日專訊》海新能科（深：３０００７２）午後股價暴漲，現價升
６﹒８％，報１﹒８９元人民幣。
北京海淀區國資委召開海新能科市值管理工作座談會，介紹海新能科市值管理三年規劃方案
。海淀區國資委為海新能科實際控制人。（ｅｙ）
夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解
上一篇新聞︰19/07/2024 13:59 【三中全會】習近平５月聽取黨外人士改革建議，強調直面問題發力
19/07/2024 14:09 《中國要聞》中美洲議會議長加西亞周日起訪華７天
19/07/2024 14:08 《駐滬專電》上海國資委調研上汽通用，支持上汽通用創新轉型
19/07/2024 14:07 《華為動向》華為就通信技術專利起訴台企聯發科，據報價格談崩
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF