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19/07/2024 13:44

《Ａ股焦點》海新能科午後飆近７％，海淀國資啟市值管理三年規劃

　　《經濟通通訊社１９日專訊》海新能科（深：３０００７２）午後股價暴漲，現價升
６﹒８％，報１﹒８９元人民幣。
　　北京海淀區國資委召開海新能科市值管理工作座談會，介紹海新能科市值管理三年規劃方案
。海淀區國資委為海新能科實際控制人。（ｅｙ）

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