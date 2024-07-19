【三中全會】瑞銀料財政稅收、貨幣信貸和產業方面將出台支持措施

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧發表報告指出，中共三中

全會公報內容與政府近期出台的政策和領導層講話精神基本一致，新的措詞和提法不多，重申到

２０３５年基本實現社會主義現代化的長期目標，意味未來１０年平穩的經濟增長依然十分重要

。

瑞銀認為，會議明確提出要堅持對外開放的基本國策。擴大對外開放對未來的中國經濟增長

至關重要，有助減少未來美國可能加徵關稅對中國經濟的拖累，也有助降低美國對華科技限制的

負面影響。

會議重申要「毫不動搖」鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的長期承諾，並特別提出要保

證國企和非國企依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。瑞銀認為，政

府可能會加快推進《民營經濟促進法》立法進程，推動構建全國統一大市場，這將有助於提振投

資者信心。

瑞銀預計，政府將出台全面推動高質量發展和新質生產力的框架性文件和規劃，在財政稅收

、貨幣信貸和產業政策方面出台具體的支持措施，進一步提高整體研發、教育和人才培訓支出，

並加大對「卡脖子」瓶頸領域的資源投入尋求更多突破和自立自強。

瑞銀又預計，未來幾年戶籍和土地市場改革將取得更多進展。除個別一線城市外，大部分大

城市應會取消大部分的戶籍限制，進一步縮小戶籍人口與常住人口城鎮化率的差距。此外，預計

財政轉移支付和土地供應會與新型城鎮化進程更為緊密相關；土地制度改革取得更多進展，推進

城鄉土地市場一體化，盤活現有土地資源。

瑞銀稱，雖然公報並沒有提及「促進共同富裕」，但促進社會公平和改善保障民生仍將是政

府的首要政策目標之一。推進新型城鎮化和完善社會保障體系應有助於釋放及提振居民對城鎮住

房和消費的增量需求。（ｃｔ）

