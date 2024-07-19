【恒大困局】恒大海口地塊被收回，政府徵集設計方案擬今年再出讓

《經濟通通訊社１９日專訊》據《澎湃新聞》報道，恒大（０３３３３）昔日手中的海口濱

江地塊，在「商改住」控規修改後擬於今年掛牌出讓。



＊中海地產設計方案獲優勝＊



７月１６日，海南省海口市自然資源和規劃局發布《關於公布核心濱海區Ａ０７０２地塊概

念設計方案徵集結果的通知》。入圍單位共有６個方案，最終徵集結果包括１個優勝方案，為中

海地產（海南）投資有限公司、北京上柏建築設計諮詢有限公司共同提交的概念設計方案徵海灣

甲板」。海口市自規局在公告中明確，參與本次方案徵集競賽不作為今後確定該地塊土地掛牌競

買資格的條件，競買資格以土地網掛公告要求為準。入圍單位獎勵２０萬元人民幣，中標單位再

獎勵２０萬元人民幣。

資料顯示，該項目位於海口市核心濱海區Ａ０７０２地塊，北至觀海路，南至紅棉西路，西

至紫荊路，東至世貿北路，總用地面積約１０３﹒４７畝。



＊地塊用地性質「商改住」＊



值得一提的是，上述地塊原為恒大地產集團海南有限公司名下項目，海口市自規局於

２０２１年１２月１１日公告，包括上述地塊在內的８宗地塊因恒大地產原因超過約定的動工開

發日期滿兩年而未動工，被依法無償收回國有。其餘地塊中，有６宗位於海口市海甸島西北部，

１宗位於海口市濱海大道北側。

同時，自規局將Ａ０７０２地塊用地性質由原控規的旅館用地修改為二類城鎮住宅╱商業╱

城鎮社區服務設施混合用地。該幅地塊也出現在海口市２０２４年度住宅供應計劃中。（ｒｙ）

