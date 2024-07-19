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AH股新聞

19/07/2024 11:44

【三中全會】中財辦：保持流動性合理充裕，真金白銀投入以舊換新

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精
神。會上記者提問，一段時間以來，中國經濟從宏觀數據看保持了持續向好的態勢，但和微觀主
體之間存在一定「溫差」，在改革過程中如何彌合這種「溫差」，實現經濟良性循環？
　　中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀回應指，當前經濟面臨一些困難挑戰
，主要是有效需求不足，一些企業經營困難，一些地方財政困難，表明經濟恢復還不夠強勁。下
一步要推動經濟持續回升向好，實現更為均衡、普惠、包容的發展，一靠政策給力，二靠改革發
力。
　
＊加快專項債發行使用進度＊
　
　　他表示，要更加有力有效實施宏觀調控政策。積極的財政政策要更好發力見效，加快專項債
發行使用進度，確保基層「三保」按時足額支出。穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，保持
流動性合理充裕，積極發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，為實體經濟
提供源頭活水。
　　要落實好「兩新」、「兩重」決策部署，實施好大規模設備更新和消費品以舊換新政策，投
入更多真金白銀，加大政策支持力度，讓企業和消費者獲得實實在在的好處。要把長遠增後勁與
短期穩增長結合起來，用好超長期特別國債資金，加強國家重大戰略和重點領域安全能力項目建
設。要把經濟政策和非經濟性政策都納入宏觀政策取向一致性評估，形成推動高質量發展的強大
合力。
　
＊多渠道增加居民財產性收入，增強消費力和意願＊
　
　　要加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制
，多渠道增加居民財產性收入，有效增加低收入群體收入，穩步擴大中等收入群體規模，增強居
民消費能力和意願。完善擴大消費長效機制。
　　健全高質量充分就業促進機制，支持和規範發展新就業形態。健全政府投資有效帶動社會投
資體制機制，形成市場主導的有效投資內生增長機制。完善促進機會公平制度機制，保證各種所
有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，暢通社會流動渠道，
營造勤勞致富環境。（ｒｙ）

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