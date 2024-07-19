【三中全會】韓文秀：新型城鎮化續推進，房地產發展空間仍相當大

《經濟通通訊社１９日專訊》中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在中共中央新聞發布會

上表示，當前房地產市場處於調整過程，要用改革的辦法解決前進中的問題，促進房地產市場平

穩健康發展。

近期，房地產市場正在出現積極變化。要堅持消化存量和優化增量相結合，進一步落實和完

善房地產新政策，切實做好保交房工作，盤活存量商品房和土地資源。下一步，要加快構建房地

產發展新模式，建設適應人民群眾新期待的「好房子」，並建立與之相適應的融資、財稅、土地

、銷售等基礎性制度。需要指出，中國新型城鎮化仍在持續推進，房地產高質量發展還有相當大

的空間。



＊培育壯大新興產業，增經濟動能＊



韓文秀表示，要加快發展新興產業和未來產業，培育壯大新的經濟增長引擎。近年來中國形

成了新能源汽車、光伏等一批優勢產業，新一代信息技術、低空經濟等新興產業發展向好。按照

三中全會《決定》的部署，要因地制宜發展新質生產力，大力培育壯大新興產業，布局建設未來

產業，改造提升傳統產業，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，形成一批新興支柱產業，

不斷增強發展新動能新優勢。



＊要擴大內需，特別是消費需求＊



另外，要擴大國內需求特別是消費需求，增強國內大循環的內生動力和可靠性。面對新的國

際環境，要穩住外貿外資基本盤，不斷拓展發展空間。同時，要充分挖掘內需潛力，充分利用國

內超大規模市場優勢，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用，推動經濟實現質的有效提升

和量的合理增長。中國經濟是大國經濟，內需潛力大，內部可循環，只要辦好自己的事，就能夠

確保國民經濟循環暢通、行穩致遠。（ｒｙ）

