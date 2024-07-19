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AH股新聞

19/07/2024 16:08

《汽車新勢力》比亞迪上半年在日本電動車市場份額近３％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》外媒報道指，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）今
年上半年在日本售出１０８４輛汽車，目前在日本電動汽車市場份額為２﹒７％。
　　日本汽車進口商協會的數據顯示，今年上半年，日本汽車進口總量為１１３８８７輛，同比
下降７％。然而，電動汽車的進口量卻在增加。數據顯示，今年上半年日本電動車進口量同比增
長１７％至１０７８５輛，佔汽車進口總量的近１０％。
　
＊外國品牌在電動車市場佔主導地位＊
　
　　市場情報機構Ａｒｇｕｓ指出，當前外國品牌在日本電動車市場佔主導地位。該機構援引日
本汽車進口商協會一位代表的話稱，外國汽車製造商提供的電動車型比日本本土製造商更廣泛。
　　去年１月３１日，比亞迪開始在日本銷售Ａｔｔｏ　３　ＳＵＶ（內地稱「元ＰＬＵＳ」）
；去年９月，比亞迪在日本推出了海豚掀背車，並在今年６月推出了海豹轎車。
　
＊上半年比亞迪日本銷量同比增８８％＊
　
　　今年上半年，比亞迪在日本的銷量同比增長８８％，其在日本進口商銷售排名從第１９位躍
升至第１４位。６月份，比亞迪在日本銷量為１４９輛，同比增長了６０％。比亞迪計劃在今年
年底前將日本的銷售網點從目前的５５家增加到９０家。此外，比亞迪計劃２０２５年在日本市
場銷售３萬輛汽車。（ｒｙ）

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