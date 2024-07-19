《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４６％，三中全會未釋放政策轉向訊號

《經濟通通訊社１９日專訊》中共二十屆三中全會公報昨日（１８日）發布，關注今日１０

時官方對公報內容的解讀。公報提到，全會強調要堅定不移實現全年經濟社會發展目標，要落實

好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，並要統籌推進財

稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性；要落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，

因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能；要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健

全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度。

公報上對經濟改革的表述和外界預期差別不大，未釋放提振經濟的訊號也在預期之內，市場

焦點放回在本月底舉行的政治局會議。在公報發布後，離岸人民幣重拾跌勢，據報交易員繼續買

入國債，滬深股市今早顯著低開，滬綜指低開０﹒４６％，報２４６３﹒５１點，深成指低開

０﹒５９％，創業板指低開０﹒６３％，影視股造好，有色、地產股走低。

高盛發表報告，指三中全會公報在短期宏觀經濟政策方面的內容較市場預期「略偏積極」，

至於長期改革方向亦基本符合預期。高盛認為，要確保實現全年「５％左右」的ＧＤＰ成長目標

，便需要採取更多需求側寬鬆措施；花旗報告認為，公報中「擴大國內需求」一詞排在「發展新

質生產力」之前，更多政策支持可能正在醞釀中；不過渣打分析師認為，全會把高質量成長放在

重要位置，意味著當局可能容忍經濟增速在一段時期內溫和放緩，短期內難實施強有力的刺激措

施。

人民銀行今日進行５９０億元人民幣７天期逆回購，單日淨投放２０億元人民幣，全周放水

１１７３０億元人民幣，為去年１２月底以來近七個月單周最大放水規模。

另外，美國財政部１８日公布數據顯示，中國在５月減持美國國債２４億美元，持有規模降

至７６８３億美元，是今年４月首次增持３３億美元後的再度減持，仍然是持有美國國債第二多

的國家。（ｅｙ）

