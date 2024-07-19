《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０８％，白酒券商盤中托市

《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央今天舉行新聞發布會，介紹解讀三中全會精神。惟此

前公布的三中全會公報未釋放經濟政策轉向的訊號，Ａ股開盤走軟，滬指一度跌０﹒７％，僅半

導體板塊強漲，然而到了盤中，券商、白酒等板塊顯著拉升，助力滬指跌幅收窄，半日收跌

０﹒０８％，報２９７４﹒６２點。深成指升０﹒３２％，創業板指揚０﹒３９％。

兩市半日成交４１１４億元（人民幣．下同），與上日（１８日）同時段成交持平。



＊半導體掀漲停潮＊



中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀表示，《中共中央關於進一步全面深

化改革、推進中國式現代化的決定》強調要完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持

有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。

半導體板塊飆高，裕太微（滬：６８８５１５）、鍇威特（滬：６８８６９３）飆２０％漲

停，納芯微（滬：６８８０５２）升１７﹒９％，國芯科技（滬：６８８２６２）升１５﹒４％

，杰華特（滬：６８８１４１）升１２﹒９％，富滿微（深：３００６７１）升１０﹒６％，文

一科技（滬：６００５２０）、上海貝嶺（滬：６００１７１）、士蘭微（滬：６００４６０）

等集體升一成漲停。



＊地產股失望下跌＊



白酒股盤中拉漲，皇台酒業（深：０００９９５）升３﹒２％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升２﹒７％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升１﹒９％，五糧液

（深：０００８５８）升１％，貴州茅台（滬：６００５１９）升０﹒９％；券商股同升，中信

建投（滬：６０１０６６）升２﹒７％，信達證券（滬：６０１０５９）升２﹒５％，中信證券

（滬：６０００３０）升１﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）走高１﹒１％，中國銀河

（滬：６０１８８１）升１％。

三中全會公報提到，全會強調要落實好防範化解房地產等重點領域風險的各項舉措，但沒有

更多對房地產政策的表述。地產股下跌，新城控股（滬：６０１１５５）、招商蛇口

（深：００１９７９）挫３﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒２％，綠地控股

（滬：６００６０６）、金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒１％，萬科

（深：０００００２）再抵押土地融資過百億，股價仍跌１﹒５％。（ｅｙ）



