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AH股新聞

19/07/2024 15:09

《Ａ股行情》滬指收升０﹒２％，政策市呵護全周升０﹒４％兩連升

　　《經濟通通訊社１９日報道》中共中央今天舉行新聞發布會，介紹解讀三中全會精神。惟此
前公布的三中全會公報未釋放經濟政策轉向的訊號，Ａ股開盤走軟，滬指一度跌０﹒７％，僅半
導體板塊強漲，然而到了盤中，券商、白酒、軍工等板塊顯著拉升，助力滬指跌幅收窄午後更倒
升，全日收升０﹒１７％，報２９８２﹒３１點。深成指升０﹒２７％，創業板指升０﹒４５％

　　兩市全日成交６６９８億元人民幣，與上日表現相若。
　　中國經濟「內困外擾」格局不但沒有改善，甚至有所惡化。在周一（１５日），國家統計局
公布中國今年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，低於預期的５﹒１％，亦低於
全年增速目標，創五個季度最低水平，期內消費和地產投資數據亦不佳；外因方面，特朗普競選
美國總統支持率水漲船高，其副手萬斯對華立場強硬，令中國經濟前景備受挑戰。
　　盡管外資持續流出Ａ股，但由於三中全會的召開，觀望和維穩情緒籠罩本周股市，持續橫行
，為穩定大盤銀行股本周再度刷新歷史新高，白酒、軍工等板塊亦見拉漲，最終保住滬綜指本周
上升０﹒３７％，連續兩周上升。展望後市，本月下旬將召開政治局會議，外界期待會議上將釋
放更多利好經濟政策，助力滬指衝刺三千點關口。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５３９﹒０２　＋０﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９８２﹒３１　＋０﹒１７　　　　３１９１﹒１２　　
　　上證Ａ股指數　　３１２６﹒３８　＋０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８９０３﹒２３　＋０﹒２７　　　　３５０７﹒３３　　
　　深圳創業板指數　１７２５﹒４９　＋０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３１﹒８９　　－０﹒３０　　　　　１﹒２３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３８﹒７２　－０﹒１０　　　　　０﹒８２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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