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AH股新聞

19/07/2024 11:12

《中國要聞》娃哈哈宗馥莉辭職，小叔稱國企經理人應夾著尾巴做人

　　《經濟通通訊社１９日專訊》娃哈哈集團副董事長、總經理宗馥莉傳出辭職，外界推測，由
於宗馥莉並非集團控股股東，且急於啟動改革，其接班父親宗慶后管理公司的計劃未能得到其他
股東認可。
　　對此，宗慶后胞弟宗澤后在朋友圈公開表示，宗馥莉辭職「是件好事」。宗澤后認為，宗馥
莉最大的問題是接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模、如何賺錢、如何大刀闊斧改變現狀，她首
先要考慮是如何做好事，做慈善，讓所有人都認可你。宗澤后指宗馥莉火力四開、鋒芒畢露，「
應了古語：剛易折」。
　　宗澤后還評論道，娃哈哈從本質上講國家是大股東，「（在）國有企業你就是個職業經理人
，你就必須夾著尾巴做人」。娃哈哈集團目前由具國資背景的杭州上城區文商旅投資控股集團有
限公司持股４６％，宗慶后生前持股２９﹒４％。
　
＊宗澤后曾售娃茅酒，遭娃哈哈指控侵權＊
　
　　宗澤后是宗慶后的三弟，娃哈哈早期創始人之一，據報目前長居美國，去年３月被杭州市余
杭區法院下發限制消費令，成了「老賴」。其涉及訴訟的執行申請人為寧波梅山保稅港區凱瓴嘉
銀股權投資合夥企業，其持有大理宗盛智能科技有限公司，而大理宗盛董事長則為宗澤后，大理
宗盛營運業務包括「娃茅酒」，由於該名稱可能被人聯想到飛天茅台及娃哈哈，引發爭議，隨後
娃哈哈公告表示並沒有參與「娃茅酒」的生產、銷售以及推廣等活動，並要求對方停止這種侵權
行為。
　
＊宏勝集團註冊「宗馥莉」商標＊
　
　　另外，由宗馥莉獨立執掌的宏勝飲料集團，據工商資料顯示已申請５枚「宗馥莉」商標，國
際分類涉及食品、方便食品、啤酒飲料等，目前商標均已註冊成功。（ｅｙ）

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