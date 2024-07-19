《中國要聞》商務部：上半年網上零售額增一成，家電以舊換新增多

《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部今日在網站發文，介紹今年上半年中國電子商務發

展情況。文章引述商務部電子商務司負責人表示，上半年，中國網絡零售促進消費恢復向好。上

半年中國網上零售額７﹒１萬億元（人民幣．下同），增長９﹒８％，其中實物商品網上零售額

５﹒９６萬億元，增長８﹒８％，佔社零總額２５﹒３％。數字商品、服務消費、以舊換新成為

新增長點，ＡＩ學習機和智能穿戴增長１３６﹒６％和３１﹒５％，重點監測在線旅遊和在線餐

飲增長５９﹒９％和２１﹒７％。電商平台多元協同，支持４０多萬種商品以舊換新、３００多

個品類同步回收，主要平台冰箱、洗衣機、手機和電視以舊換新增長８２﹒１％、７０﹒４％、

６３﹒９％和５４﹒３％。

上半年，商務部重點監測Ｂ２Ｂ平台交易額增長６％。產業電商數字化雙向賦能產業鏈上下

游，大規模設備更新帶動數字化採購規模持續擴大，主要工業品平台縮短採購時長７０％。

此外，今年以來主要電商平台企業研發投入超過４８０億元，人工智能技術廣泛運用在消費

、運營、運輸等環節，虛擬購物、空間試妝、ＡＩ客服、自動駕駛等提升消費體驗。智能運營和

營銷工具幫助商家降本增效，上品效率提升四成，用戶響應效率提升六成，ＡＩ素材投放點擊率

較普通素材高４５％。（ｓｌ）

