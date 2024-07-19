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AH股新聞

19/07/2024 12:55

【ＦＯＣＵＳ】３００項改革五年為期，關注中央增加支出

　　【ＦＯＣＵＳ】從１９７８年「開啟改革」，到２０１３年「全面深化改革」，再到最新「
進一步全面深化改革」，周四（１８日）落幕的中共二十屆三中全會，審議通過《中共中央關於
進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定》（簡稱《決定》），提及逾３００項重要改革
舉措，並首次明確「２０２９年完成改革任務」，到底有哪些值得期待？
　
＊積極擴內需膺近期政策發力點＊
　
　　改革、深化改革，近半世紀以來的中國政壇最強音，到底是為了甚麼？答案係於兩個字－－
發展。無論是鄧公的「發展才是硬道理」，還是新時代耳熟能詳的「高質量發展」，改革無疑是
背後的根本動力和活力之源。
　　立下Ｆｌａｇ之後，到底要「改」甚麼？用最高層的說法，就是「改革要堅持從具體問題抓

」。從新華社昨日傍晚發布的全會公報有關當前形勢和任務的分析看，最緊逼的當屬「實現全年
經濟社會發展目標」，其中，「積極擴大國內需求」，罕有排在「因地制宜發展新質生產力」之
前，或暗示了未來數月政策的發力點。
　　中央財辦副主任韓文秀周五（１９日）出席「中共中央介紹和解讀全會精神記者會」時就指
，有效增加低收入群體收入，穩步擴大中等收入族群規模，增強居民消費能力與意願。措施而言
，包括加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設；完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制
；多渠道增加居民財產性收入等。
　
＊大幅提升ＴＦＰ，核算國企增加值＊
　
　　短期保「５％左右」增長目標固然重要，但長期而言，高質量發展才是全面建設社會主義現
代化國家的首要任務。為此，《決定》提出，促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚，大
幅提升全要素生產力；提升國企核心競爭力，進行國營經濟增加值核算。
　　所謂「全要素生產力（ＴＦＰ）」，是指排除資本和勞動力等外來投入，衡量其他無法直接
量化的要素（例如技術、體制）的效率。有研究顯示，１９９０年至２００７年間，中國全要素
生產力年均高達４﹒５％，甚至超過新加坡、韓國等，惟過去１５年下降至年均２％以下，意味
資本、人力投入對拉動ＧＤＰ的作用愈顯事倍功半。
　　如何提升？所謂「科技是第一生產力」，《決定》指出，健全新型舉國體制，統籌強化關鍵
核心技術攻關；著眼拔尖創新人才培養，分類推動大學改革；支持國營企業打造原創技術策源地
，有能力民企牽頭承擔國家重大技術攻關任務。
　
＊拓地方稅源，加速農民市民化＊
　
　　至於備受關注的財稅改革，《決定》要求，探索實行國家宏觀資產負債表管理，完善中央和
地方財政關係，增加地方自主財力，拓展地方稅源，提升市縣財力同事權相匹配程度；適當加強
中央事權，提高中央財政支出比例；研究同新業態相適應的稅制。
　　此外，眼見百強房企合約銷售上半年重挫４０％，全年恐跌２０％，《決定》提出，加快構
建房地產發展新模式，消除過去「高負債、高周轉、高槓桿」的模式弊端；建設適應人民群眾新
期待的「好房子」，更好滿足剛性和改善性住房需求，並建立與之相適應的融資、財稅、土地、
銷售等基礎性制度；加速農業轉移人口市民化。
　　上述改革大方向如何細化和落實，下周公布的《決定》全文料揭盅體制、機制、制度層面的
細節，尤其是中央如何擴大支出和財赤，拭目以待。

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