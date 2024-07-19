【ＦＯＣＵＳ】３００項改革五年為期，關注中央增加支出

【ＦＯＣＵＳ】從１９７８年「開啟改革」，到２０１３年「全面深化改革」，再到最新「

進一步全面深化改革」，周四（１８日）落幕的中共二十屆三中全會，審議通過《中共中央關於

進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定》（簡稱《決定》），提及逾３００項重要改革

舉措，並首次明確「２０２９年完成改革任務」，到底有哪些值得期待？



＊積極擴內需膺近期政策發力點＊



改革、深化改革，近半世紀以來的中國政壇最強音，到底是為了甚麼？答案係於兩個字－－

發展。無論是鄧公的「發展才是硬道理」，還是新時代耳熟能詳的「高質量發展」，改革無疑是

背後的根本動力和活力之源。

立下Ｆｌａｇ之後，到底要「改」甚麼？用最高層的說法，就是「改革要堅持從具體問題抓

起

」。從新華社昨日傍晚發布的全會公報有關當前形勢和任務的分析看，最緊逼的當屬「實現全年

經濟社會發展目標」，其中，「積極擴大國內需求」，罕有排在「因地制宜發展新質生產力」之

前，或暗示了未來數月政策的發力點。

中央財辦副主任韓文秀周五（１９日）出席「中共中央介紹和解讀全會精神記者會」時就指

，有效增加低收入群體收入，穩步擴大中等收入族群規模，增強居民消費能力與意願。措施而言

，包括加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設；完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制

；多渠道增加居民財產性收入等。



＊大幅提升ＴＦＰ，核算國企增加值＊



短期保「５％左右」增長目標固然重要，但長期而言，高質量發展才是全面建設社會主義現

代化國家的首要任務。為此，《決定》提出，促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚，大

幅提升全要素生產力；提升國企核心競爭力，進行國營經濟增加值核算。

所謂「全要素生產力（ＴＦＰ）」，是指排除資本和勞動力等外來投入，衡量其他無法直接

量化的要素（例如技術、體制）的效率。有研究顯示，１９９０年至２００７年間，中國全要素

生產力年均高達４﹒５％，甚至超過新加坡、韓國等，惟過去１５年下降至年均２％以下，意味

資本、人力投入對拉動ＧＤＰ的作用愈顯事倍功半。

如何提升？所謂「科技是第一生產力」，《決定》指出，健全新型舉國體制，統籌強化關鍵

核心技術攻關；著眼拔尖創新人才培養，分類推動大學改革；支持國營企業打造原創技術策源地

，有能力民企牽頭承擔國家重大技術攻關任務。



＊拓地方稅源，加速農民市民化＊



至於備受關注的財稅改革，《決定》要求，探索實行國家宏觀資產負債表管理，完善中央和

地方財政關係，增加地方自主財力，拓展地方稅源，提升市縣財力同事權相匹配程度；適當加強

中央事權，提高中央財政支出比例；研究同新業態相適應的稅制。

此外，眼見百強房企合約銷售上半年重挫４０％，全年恐跌２０％，《決定》提出，加快構

建房地產發展新模式，消除過去「高負債、高周轉、高槓桿」的模式弊端；建設適應人民群眾新

期待的「好房子」，更好滿足剛性和改善性住房需求，並建立與之相適應的融資、財稅、土地、

銷售等基礎性制度；加速農業轉移人口市民化。

上述改革大方向如何細化和落實，下周公布的《決定》全文料揭盅體制、機制、制度層面的

細節，尤其是中央如何擴大支出和財赤，拭目以待。

