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19/07/2024 18:00

《中國要聞》黃淮長江一帶暴雨洪水持續，陝西寶雞最少５死８失蹤

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地大範圍暴雨持續，國家防總今日維持針對四川、陝西、江
蘇、江西、湖北、湖南、安徽的防汛四級應急響應，所派出的７個工作組和專家組繼續在河南、
陝西、四川、湖南、江西、安徽、湖北等重點省份協助指導救災救助、積水排澇、巡堤查險、山
洪和地質災害防范應對等工作。國家防總辦公室、應急管理部並組織氣象、水利等部門進行防汛
專題聯合會商，指當前長江中下游部分江段仍持續超警，淮河洪水正向洪澤湖演進，今明兩天雨
帶仍維持在黃淮中北部至四川盆地一線，防汛救災形勢依然嚴峻，各級各部門要做好極端暴雨防
範應對，及時發現並處置險情。
　　其中，陝西省災情嚴重，西安、寶雞、漢中、安康、商洛、楊凌等７市（區）４２個縣區
４０８個鄉鎮１６﹒９２萬人受災，２２８１間房屋倒塌或損毀，７﹒２３萬畝農作物受災，直
接經濟損失１０﹒２１億元人民幣。寶雞市１６日起暴雨，錄得有氣象記錄以來最大日降雨量，
全市多條河流出現超警戒水位，截至昨（１８日）晚６時造成５人遇難、８人失聯，４條國省幹
道損毀中斷，４０多條農村道路和２１座橋樑沖毀。目前搶險救災工作仍在繼續。（ｓｌ）

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