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AH股新聞

19/07/2024 17:16

【聚焦人幣】上半年外資增持境內債券近８００億美元，為同期次高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計值，６月銀行結匯１７１７億
美元，售匯２０６６億美元，結售匯逆差從上月的１５９億美元擴大至３４９億美元。１－６月
，銀行累計結匯１０６３６億美元，累計售匯１１７７４億美元，結售匯逆差１１３８億美元。
按美元計值，６月銀行代客涉外收入５７３３億美元，對外付款５９６８億美元。１－６月，銀
行代客累計涉外收入３４０８８億美元，累計對外付款３４６７６億美元。
　　外匯局表示，儘管近期受到分紅派息等季節性因素影響，中國跨境資金流動仍總體保持合理
有序。一是貨物貿易保持較高順差，中國外貿延續回升向好，上半年貨物貿易跨境資金淨流入位
於歷史同期高位。二是服務貿易有序恢復，其中，跨境旅行支出回升的同時旅行收入也明顯增加
，體現了國優化外籍來華人員服務的積極成效。三是外資配置人民幣債券規模持續較高，上半年
外資淨增持境內債券接近８００億美元，為歷史同期次高值。
　
＊外匯局：預期歐美降息緩對全球外溢影響＊
　
　　外匯局稱，未來中國跨境資金流動有條件有基礎延續基本穩定。從內部看，上半年國內生產
總值（ＧＤＰ）同比增長５％，同時中國外匯市場具有較強韌性，企業匯率風險管理能力提升，
人民幣跨境使用佔比穩步提高，有助於外匯交易保持理性有序。從外部看，全球經濟恢復將繼續
提振外需，有利於中國外貿保持增長態勢；歐美等發達經濟體逐步啟動降息，對全球金融市場的
外溢影響有望趨於緩和。（ｓｌ）

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