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AH股新聞

19/07/2024 16:11

【內房困局】萬科物業回應提前收管理費爭議：立即暫停計算違約金

　　《經濟通通訊社１９日專訊》對於萬科物業要求業主提前半年繳交物業費，否則按照每日
０﹒０５％費率收取違約金的爭議，萬科物業首席客戶官楊光輝今日（１９日）發布一份情況說
明稱，爭議起因是系統針對合同約定按年預繳的客戶發出違約金催收信息，惟其中一部分業主實
際已繳納了半年的費用，「為此，我代表公司，深表歉意」，並就此情況立刻暫停對尚未提供服
務的月份違約金的計算。
　　楊光輝表示，因應不同城市物業費繳費習慣的不同，公司在不同地區與業主簽署的合同中，
有按月、按季、按年的繳納物業費約定方式，也有不按時繳納物業費需支付違約金的約定，在電
腦系統中這是一個基於合同條款的簡單算法，但忽視了一部分業主的感受，即在合同中約定按年
繳費，實際卻在按月或者按季繳費的部分業主。到７月，系統判斷他們繳費不足且過期超過６個
月，自動觸發催收違約金信息，但業主認為已經繳納了過去６個月的物業費。
　　對此，公司昨日迅速作出調整，對於按合同約定應年度一次性預繳全年物業費，但截至目前
已繳清超過半年物業費的業主，「我們即刻暫停對尚未提供服務的月份違約金的計算」，並將針
對此類情況盡快與業主達成共識，未來亦將繼續優化收費系統和提升服務質量。（ｓｌ）

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