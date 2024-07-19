【內房困局】萬科物業回應提前收管理費爭議：立即暫停計算違約金

《經濟通通訊社１９日專訊》對於萬科物業要求業主提前半年繳交物業費，否則按照每日

０﹒０５％費率收取違約金的爭議，萬科物業首席客戶官楊光輝今日（１９日）發布一份情況說

明稱，爭議起因是系統針對合同約定按年預繳的客戶發出違約金催收信息，惟其中一部分業主實

際已繳納了半年的費用，「為此，我代表公司，深表歉意」，並就此情況立刻暫停對尚未提供服

務的月份違約金的計算。

楊光輝表示，因應不同城市物業費繳費習慣的不同，公司在不同地區與業主簽署的合同中，

有按月、按季、按年的繳納物業費約定方式，也有不按時繳納物業費需支付違約金的約定，在電

腦系統中這是一個基於合同條款的簡單算法，但忽視了一部分業主的感受，即在合同中約定按年

繳費，實際卻在按月或者按季繳費的部分業主。到７月，系統判斷他們繳費不足且過期超過６個

月，自動觸發催收違約金信息，但業主認為已經繳納了過去６個月的物業費。

對此，公司昨日迅速作出調整，對於按合同約定應年度一次性預繳全年物業費，但截至目前

已繳清超過半年物業費的業主，「我們即刻暫停對尚未提供服務的月份違約金的計算」，並將針

對此類情況盡快與業主達成共識，未來亦將繼續優化收費系統和提升服務質量。（ｓｌ）

