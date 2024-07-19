《ＡＩ熱潮》內地現「ＡＩ助手」助線上面試作弊，百元用４０分鐘

《經濟通通訊社１９日專訊》生成式ＡＩ應用越來越廣泛，甚至有商家打造出「面試ＡＩ助

手」，以「面試作弊小技巧」作招徠，吸引需要進行在線面試的求職者購買。據《北京青年報》

報道，這種面試ＡＩ助手多在社交媒體上作宣傳，其中一款聲稱接入了ＣｈａｔＧＰＴ，並搭載

了自主研發的模型，支持中文、英文、法文等７種語言。

報道指，該款「面試ＡＩ助手」可免費試用５分鐘，如要繼續使用，最低價格為９８元人民

幣，使用時間４０分鐘；如需使用更長時間，花６６０元可使用５小時，同時獲得一對一專屬客

服指導。該報記者試用後，發現「面試ＡＩ助手」的界面分為上下兩個文本框，另有一個操作界

面；當「面試官」發問結束一兩秒後，上方的文本框就開始出現ＡＩ提供的答案，內容基本上有

都有文有路。

不過，報道引述一名購買過這種面試ＡＩ助手的網民坦言，ＡＩ生成的答案比較模板化，惟

面試官想聽到有深度的回答，「目前感覺軟件還做不到」，而且當面試官打斷回答或者臨時插入

新的問題時，軟件就會刪除舊內容給出新答案，導致其回答問題邏輯被打亂。另有買家批評，軟

件不能準確識別面試官提出的問題，因此生成的答案也是錯誤的。

報道又引述一名人力資源經理稱，這種行為已經屬於面試作弊，即使求職者以此通過在線面

試，也很容易在後續的線下面試等流程中敗下陣來。（ｓｌ）

