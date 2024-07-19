《國企紅籌》馬鋼（０３２３）董事任天寶辭任，張文洋任董事待批

《經濟通通訊社１９日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）公布，收到

任天寶辭任董事，自昨天起生效，該集團通過補選張文洋為非獨立董事，有待股東批准。

該集團指，張文洋任中鋼洛耐科技黨委及董事長。該集團指，任天寶辭任不會導致董事會成

員人數低於法定最低人數。至於任天寶已確認與董事會及該集團並無不同意見，亦無有關其他事

宜須通知股東及債權人。（ｗｈ）

