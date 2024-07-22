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22/07/2024 08:49

【國務會議】李強：加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李強１９日主持召開國務院常
務會議，會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換
新。
　
＊支持範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新等＊
　
　　會議指出，大規模設備更新和消費品以舊換新牽引性帶動性強，加大政策支持力度有利於更
好釋放內需潛力。會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費
品以舊換新。優化設備更新項目支持方式，將支持範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更
新以及重點行業節能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。
　
＊加大汽車報廢更新、家電產品以舊換新補貼力度＊
　
　　支持老舊營運船舶、老舊營運貨車報廢更新，提高農業機械、新能源公交車等更新補貼標準
，提高設備更新貸款財政貼息比例。支持地方增強消費品以舊換新能力，加大汽車報廢更新、家
電產品以舊換新補貼力度，落實廢棄電器電子產品回收處理資金支持政策。營造良好市場環境，
一視同仁支持不同所有制、不同注冊地企業享受政策，確保政策落到實處。
　　會議施，審議通過《退役軍人安置條例（草案）》。會議並學習貫徹黨的二十屆三中全會精
神，要把學習好貫徹好全會精神作為當前和今後一個時期的一項重大政治任務，不折不扣抓好各
項改革任務落實。要按照黨中央關於經濟工作的決策部署，扎實做好下半年工作，堅定不移實現
全年經濟社會發展目標。

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