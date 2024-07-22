《駐京專電》中證監：引導更多資源要素向新質生產力集聚

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開

黨委（擴大）會議，傳達學習黨的二十屆三中全會精神，研究貫徹落實措施。會議指出，這次全

會對全面深化資本市場改革作出明確部署。中證監系統要自覺堅持和維護黨中央對資本市場工作

的集中統一領導，緊緊圍繞推進中國式現代化這個中心任務，牢牢把握高質量發展這個新時代的

硬道理，突出強本強基、嚴監嚴管，堅持以改革助穩定、促發展、優服務、強隊伍，堅定不移把

全面深化資本市場改革推向前進。



＊加強上市公司全鏈條監管＊



一是堅持用改革的辦法破解制約資本市場平穩健康發展的深層次矛盾和問題，增強資本市場

內在穩定性。

二是進一步增強資本市場對科技創新的包容性、適配性，培育壯大耐心資本，做好金融「五

篇大文章」，引導更多資源要素向新質生產力集聚。

三是完善強監管、嚴監管的制度機制，加強上市公司全鏈條監管，大力加強投資者保護，強

化監管問責。

四是統籌發展和安全，落實對風險早識別、早預警、早暴露、早處置要求，完善債券違約、

私募、交易場所等重點領域風險防范化解機制，維護資本市場基礎設施運行安全。

五是刀刃向內、自我革命，扎實做好中央巡視整改，深化黨紀學習教育，堅定不移正風肅紀

反腐，打造監管鐵軍。

會議要求，學習好貫徹好二十屆三中全會精神是證監會系統當前和今後一個時期的一項重大

政治任務。要加強組織領導，採取多種形式深入開展學習宣傳，分層分類做好全覆蓋培訓。扎實

推動新「國九條」落實落地，強化多層次資本市場功能發揮，助力實現全年經濟社會發展目標。

