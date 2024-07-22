《駐京專電》人行：健全貨幣政策溝通機制，有效穩定和引導預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持

召開黨委會議，傳達學習習近平總書記在黨的二十屆三中全會上的重要講話精神和全會精神。會

議強調，始終保持貨幣政策穩健性，充實貨幣政策工具箱，完善貨幣政策傳導機制，提高資金使

用效率，為經濟持續回升向好和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。完善以市場供求為基礎、

參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡

水平上的基本穩定。健全貨幣政策溝通機制，有效穩定和引導市場預期。

一是堅定落實黨中央對金融工作的集中統一領導，把黨的領導貫穿於工作的各方面、全過程

。健全全面從嚴治黨責任體系，堅定推進中央巡視和審計整改，鞏固深化黨紀學習教育成效，毫

不動搖正風肅紀反腐，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。



＊有管理的浮動匯率制度，強化金融穩定保障體系＊



二是立足服務高質量發展首要任務，加快完善中國特色現代貨幣政策框架。始終保持貨幣政

策穩健性，充實貨幣政策工具箱，完善貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，為經濟持續回升

向好和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節

、有管理的浮動匯率制度，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。健全

貨幣政策溝通機制，有效穩定和引導市場預期。

三是健全宏觀審慎政策框架和系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的

底線。把握好經濟增長、經濟結構調整、金融風險防範之間的動態平衡，促進經濟和金融良性循

環、健康發展。完善金融風險防範、預警和處置機制，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制

，建立權責對等、激勵相容的風險處置責任機制。履行好最後貸款人職責，強化金融穩定保障體

系，築牢金融安全網。完善宏觀審慎政策和工具體系，推動宏觀審慎管理與微觀審慎監管、行為

監管等相互配合、形成合力，維護金融市場整體穩定。



＊提高債券市場市場化定價能力，鞏固提升香港國際金融中心地位＊



四是持續深化金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體

系。以做好金融「五篇大文章」為重點，強化政策統籌謀劃和激勵約束，推動建設分工協作的金

融機構體系、結構合理的金融市場體系、形式多樣的金融產品和服務體系，促進金融資源優化配

置。強化債券市場制度建設，提高債券市場市場化定價能力和市場韌性，進一步優化融資結構，

提高直接融資比重。加強金融基礎設施統籌規劃和監管，持續優化中央銀行金融服務體系。

五是建設更高水平開放型金融新體制，積極參與全球經濟金融治理。深化金融領域制度型開

放，促進貿易和投融資便利化。支持提升上海國際金融中心能級，鞏固提升香港國際金融中心地

位，建設強大的國際金融中心。穩慎扎實推進人民幣國際化，完善離岸人民幣市場建設，提升跨

境人民幣業務服務實體經濟的能力。加強宏觀經濟政策協調，提升中國在重大國際金融規則、標

準制定中的話語權和影響力。

