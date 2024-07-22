《駐京專電》北京啟動商品房「以舊換新」，９０００套新房參與

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京房地產業協會、北京房地產中介行業

協會聯合發出《北京市商品住房「以舊換新」活動倡議書》。在舊房出售環節中，鏈家、我愛我

家、麥田、２１世紀不動產等１１個參與活動的房地產經紀機構承諾，對購房居民的舊房「全城

推、優先賣」。首批參加倡議的３１個新建商品房項目共涉及房源９０００餘套、房地產經紀機

構１１家。

北京市商品住房「以舊換新」活動正式啟動，針對的是下半年計劃出售二手住房並購買新建

商品住房的購房居民。在舊房出售、購買新房、過渡居住、家居家電等換房全鏈條，提供服務和

優惠，助力居民改善性置換需求。參與活動的房地產開發企業承諾，在９０天內，舊房未成功出

售的，購房居民可無條件申請退還訂金，退款時間不超過１５天；參與活動的房地產經紀機構承

諾，對購房居民的舊房「全城推、優先賣」；參與活動的房地產租賃企業承諾，對購房居民在換

房過渡期間的租賃需求加大租房優惠力度。在９０天內若舊房售出，購房居民將與開發商正式簽

訂新房的購房協議，訂金轉為新房購房首付款。若９０天內舊房未售出，購房居民可與開發企業

協商延期，也可以無條件申請退還訂金，退款時間不超過１５天。

