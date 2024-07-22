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AH股新聞

22/07/2024 15:59

《駐京專電》國家數據局：加快培育全國一體化數據市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦舉行「推動高質量發展」系列主題
新聞發布會，國家數據局局長劉烈宏表示，將推動數據要素市場化配置改革，統籌數字中國、數
字經濟和數字社會規劃和建設，加快發展新質生產力，加快推進實體經濟和數字經濟深度融合，
加快培育全國一體化數據市場，為中國式現代化建設貢獻數據力量。
　　劉烈宏稱，將加快推動數據基礎設施布局，深入實施「東數西算」工程，推動構建全國一體
化算力網，在算力布局、網絡傳輸、監測調度、算電協同、安全防護等方面取得積極進展。研究
發展壯大數據標注產業發展的政策舉措，發布了承擔數據標注基地建設任務的城市名單。研究制
定數據基礎設施建設指引，部署開展數據流通利用基礎設施試點，打造安全可信流通利用環境。
　
＊培育壯大數據企業，打造繁榮活躍的數據產業＊
　
　　劉烈宏並表示，將堅持以數據要素市場化配置改革為主線，完善數據要素市場制度和規則，
培育全國一體化數據市場，促進數據要素開發利用。要激發和增強社會活力，做強做大數據產業
。更好發揮市場機制作用，培育壯大數據企業，完善數據流通交易服務生態，打造競爭有序、繁
榮活躍的數據產業。要堅持以開放促改革，加強數字經濟國際合作。務實開展互惠互利的數字經
濟合作，加強合作平台建設，積極參與數據治理規則制定，建立更高水平開放型經濟新體制。

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