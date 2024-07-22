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AH股新聞

22/07/2024 15:59

《駐京專電》國家數據局：抓緊起草數據產權、流通交易等政策文件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家數據局政策和規劃司負責人欒婕在國
新辦舉行的「推動高質量發展」系列主題新聞發布會上表示，國家數據局正抓緊起草數據產權、
流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目標就是建立健全數據基礎制度體系，創造有利於
數據「供得出、流得動、用得好、保安全」的制度體系，不斷增強數據要素市場化配置改革的系
統性、整體性和協同性。目前，各項文件正在加快完善中。
　
＊推動全國一體化算力網建設，推動多源異構算力協同發展＊
　
　　國家數據局數字科技和基礎設施建設司司長杜巍表示，國家數據局將會同有關部門和地方，
以算力高質量發展賦能經濟高質量發展為主線，加快推動全國一體化算力網建設。具體包括：推
動多源異構算力協同發展，促進各類新增算力向國家樞紐節點集聚；推動國家樞紐節點和需求地
之間４００Ｇ╱８００Ｇ高帶寬全光連接，引導電信運營商提升「公共傳輸通道」效能，推進算
網深度融合；推動行業數據和算力協同，實現數據可信流通，提升數據處理能力和治理水平。
　　推動算力電力融合發展，強化樞紐節點與非樞紐節點的協同聯動，支持綠電資源豐富的中西
部非樞紐節點融入全國一體化算力網建設；推動提升全國一體化算力網安全防護能力，促進高質
量發展和高水平安全良性互動。

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