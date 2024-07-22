【人行操作】廣開首席：極需政策利率下調，帶動內需回暖並企穩

《經濟通通訊社２２日專訊》人行今日宣布下調７天逆回購操作（ＯＭＯ）利率１０個點子

。與此同時，一年期、五年期ＬＰＲ均下調１０個點子。

廣開首席產研院資深研究員劉濤表示，從國外環境來看，近期美國聯儲局降息趨勢日益明朗

化，也為ＯＭＯ利率下調創造了空間。美國ＣＰＩ增速６月回落至３％，而美聯儲局更為青睞的

核心ＰＣＥ指標５月已降至近三年低點２﹒６％；聯儲局主席鮑威爾近期確認，降息不一定非得

等通脹率達到２％；部分聯儲局鷹派官員近日對於降息立場也已明顯鬆動。種種跡象表明，美國

降息正朝著較為確定的方向邁進，預計最早今年９月就有可能開啟降息。

從國內的６月金融數據來看，人民幣貸款新增２﹒１３萬億元（人民幣．下同），同比去年

少增９２００億元，折射出當前信貸需求依舊不夠強勁。尤其是居民貸款僅增加５７０９億元，

仍低於近五年同期的８０００－１００００億元的水平。同時，從上半年數據整體來看，仍存在

消費需求不足和房地產持續萎靡等問題。為確保實現預期增長目標，鞏固當前經濟穩步復甦的態

勢，進一步帶動內需回暖並企穩，極需政策利率下調，帶動貨幣市場、信貸市場、債券市場利率

相應下調。（ｌｃ）

