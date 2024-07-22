  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

22/07/2024 09:39

【人行操作】廣開首席：極需政策利率下調，帶動內需回暖並企穩

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人行今日宣布下調７天逆回購操作（ＯＭＯ）利率１０個點子
。與此同時，一年期、五年期ＬＰＲ均下調１０個點子。
　　廣開首席產研院資深研究員劉濤表示，從國外環境來看，近期美國聯儲局降息趨勢日益明朗
化，也為ＯＭＯ利率下調創造了空間。美國ＣＰＩ增速６月回落至３％，而美聯儲局更為青睞的
核心ＰＣＥ指標５月已降至近三年低點２﹒６％；聯儲局主席鮑威爾近期確認，降息不一定非得
等通脹率達到２％；部分聯儲局鷹派官員近日對於降息立場也已明顯鬆動。種種跡象表明，美國
降息正朝著較為確定的方向邁進，預計最早今年９月就有可能開啟降息。
　　從國內的６月金融數據來看，人民幣貸款新增２﹒１３萬億元（人民幣．下同），同比去年
少增９２００億元，折射出當前信貸需求依舊不夠強勁。尤其是居民貸款僅增加５７０９億元，
仍低於近五年同期的８０００－１００００億元的水平。同時，從上半年數據整體來看，仍存在
消費需求不足和房地產持續萎靡等問題。為確保實現預期增長目標，鞏固當前經濟穩步復甦的態
勢，進一步帶動內需回暖並企穩，極需政策利率下調，帶動貨幣市場、信貸市場、債券市場利率
相應下調。（ｌｃ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金