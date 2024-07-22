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AH股新聞

22/07/2024 15:38

《中國要聞》溫州現暴力傷醫，心內科醫生李晟遭持刀傷害不幸去世

　　《經濟通通訊社２２日專訊》溫州醫科大學附屬第一醫院周六（２０日）發布消息稱，上周
五（１９日）中午１３時許，該院心血管內科李晟醫生在門診診療中，突然遭到一男子持刀傷害
，致多處嚴重損傷。事發後，醫院第一時間組織多方專家聯合救治，李晟醫生終因傷勢過重，經
搶救無效，於２０２４年７月１９日２１時許不幸去世。
　　李晟生前是醫院心血管內科副主任醫師，主要擅長心血管內科疾病的治療，如冠心病、房間
隔缺損、心律失常、心肌梗死、心絞痛、先天性心臟病、心肌炎、心肌缺血、心力衰竭等。醫院
門診下午正常開診時間為１３：３０，李晟遇害時或在加班。
　　據此前溫州警方通報，７月１９日１３時１８分許，溫州市公安局甌海區分局接群眾報警稱
：一名男子在溫州醫科大學附屬第一醫院傷害一名醫生後跳樓。民警第一時間趕赴現場處置。通
報稱，受傷醫生和跳樓男子當時正在搶救中。案件正在進一步偵辦中。
　　近年來，多起暴力傷醫案引發輿論熱議。２０２０年１月１６日，北京民航總醫院殺醫案一
審宣判，被告人孫文斌因故意殺人罪一審被判處死刑，剝奪政治權利終身。這起殺醫事件發生在
２０１９年１２月２４日早上６時許，孫文斌在急診搶救室內，持事先準備的尖刀反復切割、扎
刺值班醫生楊文頸部，致楊文醫生終因傷勢過重，經搶救無效去世。
　　僅在上述案件宣判的４天後的２０２０年１月２０日，北京朝陽醫院再現傷醫事件，眼科醫
生陶勇等４人被砍傷。兇手崔振國以故意殺人罪被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身
。（ｌｃ）

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