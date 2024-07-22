《駐滬專電》上海二手房周成交套數已回落至「滬九條」前水平

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市房地產交易中心公示的信息顯示，

上海「滬九條」房地產新政效應從７月開始已經漸漸減弱。

數據顯示，７月第一周，上海二手房成交４５６３套，較新政前的一周（５月２０日至２６

日，成交４６４２套）下降１﹒７％；７月第二周，上海二手房成交４７４２套，較新政前的成

交量增加２﹒２％；７月第三周，上海二手房成交４４７１套，較新政前下降３﹒７％。

