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AH股新聞

22/07/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：新一輪財稅改革重塑央地財政格局

　　《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
關於《進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的說明
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受中央政治局委託，國家主席習近平就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化
的決定》起草的有關情況向全會作說明。
　
凝聚力量抓落實，開創進一步全面深化改革新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十屆三中全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一
次十分重要的會議。《中共第二十屆中央委員會第三次全體會議公報》《中共中央關於進一步全
面深化改革、推進中國式現代化的決定》相繼發布，各地幹部群眾以各種形式深入學習，掀起學
習貫徹黨的二十屆三中全會精神熱潮。
　
健全投資和融資，相協調的資本市場功能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》２１日發布。決定就深化金融
體制改革進行一系列部署，作出制定金融法、加快完善中央銀行制度、健全投資和融資相協調的
資本市場功能等安排。
　
　
《上海證券報》
　
中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為貫徹落實黨的二十大作出的戰略部署，二十屆三中全會研究了進一步全面深化改革、推進中國
式現代化問題，作出如下決定，包括進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體
要求；進一步全面深化改革的指導思想等。
　
關於《進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的說明
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受中央政治局委託，國家主席習近平就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化
的決定》起草的有關情況向全會作說明。
　
如何看待外需回暖持續性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在外需回暖、政策護航作用下，上半年，中國貨物貿易規模再創新高，季度走勢持續向好，交出
了一份穩中有進的「成績單」。下半年這一態勢能否持續？未來外貿競爭新優勢在哪？受訪專家
認為，下半年外需增長趨勢延續、新業態加速發展等仍有望支撐全年進出口表現。
　
　
《證券時報》
　
關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為貫徹落實黨的二十大作出的戰略部署，二十屆三中全會研究了進一步全面深化改革、推進中國
式現代化問題，作出如下決定，包括進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體
要求；進一步全面深化改革的指導思想等。
　
關於《進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的說明
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受中央政治局委託，國家主席習近平就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化
的決定》起草的有關情況向全會作說明。
　
新一輪財稅改革重塑央地財政格局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央與地方財政事權和支出責任劃分改革是建立科學規範央地政府關係的核心內容，是完善國家
治理結構的一項基礎性、系統性工程。改革開放以來，中央與地方財政關係經歷了從高度集中的
統收統支到「分灶吃飯」、包幹制，再到分稅制財政體制的變化，財政事權和支出責任劃分逐漸
明確，但財權和事權也存在不同程度的不清晰、不合理等問題。（ｌｃ）

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