《鍾之日記》降息送溫暖，市場不滿足

《鍾之日記》７月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地政策降息１０個基點，恒指今天呈單日轉向形態，今早高開４７點後曾急跌，但低見

１７３４３後反覆上，午市初段高見１７５９９後略為整固，其後向上１７６００，尾段更曾升

至１７６９３的全日，收報１７６３５，升２１８﹒２點或１﹒２５％，主板成交逾９３４億元

。

雖然恒指重新守穩２５０天線（１７４６９），但未擺脫橫行格局，而且三中全會後未有明

確的刺激經濟政策措施出台，最樂觀估計，恒指繼續處於２５０天線至５０天線（１８２７３）

波動。



＊滬指曾跌１％，期待寬鬆加碼＊



三中全會結束後，人民銀行今日即連環出手，下調政策利率，今早先公告，公開市場７天期

逆回購操作利率由此前的１﹒８０％調整為１﹒７０％，是２０２３年８月以來首次調整。隨後

，人行將一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至３﹒３５％和

３﹒８５％。到午後，人行更新常備借貸便利（ＳＬＦ）利率表，隔夜、７天、１個月ＳＬＦ利

率分別調整為２﹒５５％、２﹒７０％、３﹒０５％，均較此前下調１０個基點。

惟市場擔心人行政策降息１０基點的寬鬆力度不足，更擔心第三季不再重啟降息，滬深股市

今早低開，滬綜指盤中更隨著銀行股急挫而跌１％，全日走低０﹒６１％，報２９６４﹒２２點

，深成指跌０﹒３８％，創業板指軟０﹒０９％。兩市全日成交６５６５億元人民幣，較上日

（１９日）成交減少２％。

官媒《新華財經》引述接近人行人士指出，人行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回

升的決心，是對三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。不過《彭博

經濟研究》則指，無論是全會給出的承諾，還是１０個基點的調降，都不是市場想要的大刀闊斧

的舉措，其預計人行將會在８月下調一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率，比之前預測時間提前

一個月。



＊內銀ＡＨ分化，淨息差收窄壓力再現＊



降息最為利淡板塊莫過於內銀股，擔憂淨息差收窄，Ａ股相關板塊全線跌，然而Ｈ股則集體

放晴，交行（０３３２８）漲２﹒２％，建行（００９３９）、農行（０１２８８）升１﹒５％

，中行（０３９８８）升０﹒９％，郵儲行（０１６５８）升０﹒８％，工行（０１３９８）升

０﹒７％。

貸款突然降息，存款馬上跟上。據內媒《財聯社》引述國有大行人士指，利率市場化改革後

，存、貸款利率之間的聯動增強，國有大行正在考慮下調存款掛牌利率。根據以往經驗，中小銀

行也會跟進調整，預期銀行業淨息差將保持總體穩定。



＊復甦前景未明，地產股跌多升少＊



人行突然降息，將一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至

３﹒３５％和３﹒８５％。易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次降息是全面的，對於短期和中

長期的資金使用都具有積極的作用。五年期ＬＰＲ降息將有助於進一步降低房貸成本。

不過，市場認為人行降息１０基點的寬鬆力度不足，更擔心第三季不再重啟降息，再加上三

中全會在實際解決房地產市場危機方面無甚落墨，也令市場失望。

另外，外電消息指，華北大型房企華夏幸福獲「神秘買家」以一折低價向持有人收購違約債

券，雖然存在大幅折價，但一些持有人已經同意出售。投資者寧願接受債券本金價值的大幅減少

，以在短期內收回少量現金，而不是等待數年才能獲得更大的兌付，因為若房地產衰退加劇，這

種兌付可能不會實現。

知情人士透露，一家名為霸州市永森房地產開發有限公司的企業，截至上月已購買了總面值

近１００億元人幣的債券，這些債券其後獲註銷，意味著華夏幸福積存的部分逾期債券被一筆勾

銷。有分析猜測，這可能是內地化解房企流動性風險的最新舉措。

房地產行業復甦路漫漫，債務回收前景堪憂，今日地產股跌多漲少，萬科企業

（０２２０２）跌２﹒８％，融創中國（０１９１８）跌近１％，綠城中國（０３９００）跌

０﹒８％，越秀地產（００１２３）跌０﹒４％，華潤置地（０１１０９）升１﹒８％，龍湖集

團（００９６０）升０﹒６％。



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