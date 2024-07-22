  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

22/07/2024 10:26

《Ａ股焦點》淨息差收窄壓力現，農行Ａ、建行Ａ現跌超２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今早宣布，將一年期和五年期以上貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至３﹒３５％和３﹒８５％。
　　擔憂淨息差收窄，銀行股全線跌，郵儲銀行（滬：６０１６５８）插２﹒２％，農業銀行
（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）挫２﹒１％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒９％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌０﹒４％。（ｅｙ）

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金