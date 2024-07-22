《Ａ股焦點》淨息差收窄壓力現，農行Ａ、建行Ａ現跌超２％

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今早宣布，將一年期和五年期以上貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至３﹒３５％和３﹒８５％。
擔憂淨息差收窄，銀行股全線跌，郵儲銀行（滬：６０１６５８）插２﹒２％，農業銀行
（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）挫２﹒１％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒９％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌０﹒４％。（ｅｙ）
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22/07/2024 10:26
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（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至３﹒３５％和３﹒８５％。
擔憂淨息差收窄，銀行股全線跌，郵儲銀行（滬：６０１６５８）插２﹒２％，農業銀行
（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）挫２﹒１％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒９％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌０﹒４％。（ｅｙ）
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