《Ａ股焦點》淨息差收窄壓力現，農行Ａ、建行Ａ現跌超２％

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今早宣布，將一年期和五年期以上貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至３﹒３５％和３﹒８５％。

擔憂淨息差收窄，銀行股全線跌，郵儲銀行（滬：６０１６５８）插２﹒２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）挫２﹒１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒９％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌０﹒４％。（ｅｙ）

