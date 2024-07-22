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AH股新聞

22/07/2024 08:48

《駐滬專電》上交所將推上證科創板２００指數

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上交所和中證指數公司周日（２１日）聯
合發布公告稱，將於８月２０日發布上證科創板２００指數，從科創板中選取市值偏小且流動性
較好的２００隻證券作為樣本，與上證科創板５０成分指數、上證科創板１００指數共同構成上
證科創板規模指數系列，反映科創板市場不同市值規模上市公司證券的整體表現。
　　行業分布方面，科創２００指數在機械製造、電子、醫藥醫療等行業佔比較高，合計權重約
４９﹒０４％，與科創５０、科創１００形成良好互補。
　　研發投入與業績成長性方面，科創２００指數樣本公司２０２３年合計研發投入４１９億元
（人民幣．下同），同比增長１６％，營業收入同比增長２２﹒１４％，研發投入與營業收入同
比增速均高於科創板市場平均水平。
　　市值規模方面，科創２００指數樣本過去一年日均市值中位數約為５０億元，市值規模在
１００億元以下的樣本佔比約９４％，與科創５０樣本３１０億元、科創１００樣本１３０億元
的市值中位數形成互補，共同做好科技金融、普惠金融大文章。
　　截至２０２４年７月１９日，科創板上市公司數量已達５７３家，總市值近５萬億元。科創
板的設立為科技創新企業提供了強大的資本支撐，５年累計融資超過１萬億元。

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