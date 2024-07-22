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AH股新聞

22/07/2024 08:48

《駐滬專電》上海出台汽車消費行動方案，支持降低車貸首付比

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市商務委、上海市發改委、上海市財
政局１９日發布《上海市加快汽車更新消費行動方案（２０２４－２０２７年）》的通知，支持
金融機構在風險可控的前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長
貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。
　　對於保險機構而言，《方案》鼓勵保險企業推出針對二手車延長質量保證保險產品。鼓勵保
險機構根據二手車出口企業實際需要，為待出口二手車提供短期交強險服務。此外，還支持商業
銀行和保險機構為符合條件的二手車出口企業開展保單融資業務。
　　《方案》提出的目標是到２０２７年，上海市二手車交易平均車齡降低１年。二手車交易量
達到９０萬輛，較２０２３年增長５０％；二手車出口量達到１﹒５萬輛，較２０２３年增長一
倍；報廢汽車回收量達到５萬輛，較２０２３年增加一倍。
　　素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，此次上海出台適當放寬汽車消費信貸申請條件的相關文件
，既是對「以舊換新」政策的充分響應，同時也有助於支持汽車這樣的大宗消費。
　　實際上，已經有汽車金融公司推出０首付購車方案。而不久前也有銀行機構提出要優化車貸
客戶相關的利率、還款方式等服務，如採取將等本等息調整為等額本息等措施。
　　蘇筱芮預計，上海此次文件過後，將有更多銀行、汽車金融公司等機構瞄準上海的汽車金融
市場，為客戶提供更加便捷的汽車消費解決方案。

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