《中國要聞》四川雅安市山洪暴發釀１０死２９失蹤

《經濟通通訊社２２日專訊》四川省雅安市漢源縣馬烈鄉新華村２０日凌晨約２時３０分山

洪暴發，造成至少１０死、２９人失蹤。有內地傳媒引述村民指，事發前曾獲安排疏散暫避，但

部分人自行返回村內。

縣當局召開新聞發布會通報搶險救援最新情況，指部分遇難者身份已被確認，安全疏散超過

４１０名受洪水威脅的民眾，醫院收治１５名傷者，均無生命危險。

內地傳媒報道，上周六凌晨山洪暴發前，新華村曾連續下了個多小時暴雨。村民指村干部在

山洪暴發前已安排他們到離河流數百米的廢棄學校暫避，但部分人因不習慣而返回村內，加上事

發時不少人正在睡覺，因而未及走避。

經搶修後，當地道路和通訊部分恢復。雅安市政府表示，將把握７２小時黃金救援期，持續

搜救和排查災情。



＊陝西橋樑因山洪暴發倒塌，１２人死＊



陝西省商洛市柞水縣１９日晚有高速公路橋樑在山洪暴發中部分倒塌，死亡人數增至１２人

，仍有１８輛車、３１人失蹤。繼廣東梅大高速「５﹒１」垮塌事故後，國家主席習近平昨再次

就同類事件發指示，要求全力搶險救援；各地區和有關部門要高度重視、壓實責任，加強監測預

警，強化巡查排險。副總理張國清周六率隊趕赴陝西，指導救援處置工作

陝西近期遭遇今年入汛以來最大強降雨過程，已導致近１７萬人受災。氣象部門預報直至周

四（２５日）仍有持續性降水天氣，預計今日丹鳳縣、山陽縣等縣仍有大可能性發生山洪災害。



＊發改委撥款３﹒５億支持三省災後應急＊



另外，國發展改革委已經緊急下達３﹒５億元人民幣中央預算內投資，支持河南、陝西、四

川三省暴雨洪澇災害災後應急恢復，重點用於受損水利防洪、學校醫院等災區基礎設施和公共服

務設施應急復原建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。（ｒｙ）

