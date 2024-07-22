  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

22/07/2024 13:59

《Ａ股焦點》中集車輛升１﹒２％，發布運輸食用油罐車企業標準

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據企查查顯示，揚州中集通華專用車有限公司、洛陽中集凌宇
汽車有限公司、蕪湖中集瑞江汽車有限公司起草的《道路運輸食用油罐式車輛》企業標準正式發
布，這是國內食用油罐式裝備運輸領域的第一個規範標準，執行該標準的產品分別為液態食品運
輸半掛車、食用油罐式車輛、食用油運輸半掛車，三家公司均由中集車輛（集團）股份有限公司
（深：３０１０３９）控股。
　　中集車輛午後價升１﹒２％，報８﹒５５元人民幣。
　　早前內媒調查發現，國內許多普貨液罐車的運輸介質並非固定，既運送可食用液體如糖漿和
大豆油，也運送化工液體如煤製油，存在嚴重「混裝」現象，致使食用油罐式運輸行業存在較大
的食品安全風險。
　　《道路運輸食用油罐式車輛》標準規定了道路運輸食用油罐式車輛的技術要求、試驗方法、
檢驗規則、標誌標識、出廠文件、運輸貯存等，讓罐車品質有標準可依、有規範可查。
　　企查查信息顯示，中集車輛成立於１９９６年８月，由中集集團、中國國際海運集裝箱（香
港）有限公司、ＨＫＳＣＣ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ（香港中央結算（代理人）有
限公司）等共同持股。（ｒｙ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

民主黨絕地反擊還看「閃電初選」

22/07/2024 14:38

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金