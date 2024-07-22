《Ａ股焦點》中集車輛升１﹒２％，發布運輸食用油罐車企業標準

《經濟通通訊社２２日專訊》據企查查顯示，揚州中集通華專用車有限公司、洛陽中集凌宇

汽車有限公司、蕪湖中集瑞江汽車有限公司起草的《道路運輸食用油罐式車輛》企業標準正式發

布，這是國內食用油罐式裝備運輸領域的第一個規範標準，執行該標準的產品分別為液態食品運

輸半掛車、食用油罐式車輛、食用油運輸半掛車，三家公司均由中集車輛（集團）股份有限公司

（深：３０１０３９）控股。

中集車輛午後價升１﹒２％，報８﹒５５元人民幣。

早前內媒調查發現，國內許多普貨液罐車的運輸介質並非固定，既運送可食用液體如糖漿和

大豆油，也運送化工液體如煤製油，存在嚴重「混裝」現象，致使食用油罐式運輸行業存在較大

的食品安全風險。

《道路運輸食用油罐式車輛》標準規定了道路運輸食用油罐式車輛的技術要求、試驗方法、

檢驗規則、標誌標識、出廠文件、運輸貯存等，讓罐車品質有標準可依、有規範可查。

企查查信息顯示，中集車輛成立於１９９６年８月，由中集集團、中國國際海運集裝箱（香

港）有限公司、ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（香港中央結算（代理人）有

限公司）等共同持股。（ｒｙ）

