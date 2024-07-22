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AH股新聞

22/07/2024 17:06

【聚焦數據】上半年全國財收１１﹒６萬億跌２﹒８％，支出增２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政部公布２０２４年上半年財政收支情況。上半年，全國一
般公共預算收入１１５９１３億元（人民幣．下同），同比降２﹒８％，扣除去年同期中小微企
業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長１﹒５％
左右；全國一般公共預算支出１３６５７１億元，同比增長２％。
　
＊房產稅增兩成，證券印花稅降５４％＊
　
　　上半年，全國稅收收入９４０８０億元，同比下降５﹒６％。主要稅收收入項目中，國內消
費稅８８３４億元，同比增長６﹒８％；個人所得稅７３５８億元，同比下降５﹒７％；企業所
得稅２５３８４億元，同比下降５﹒５％；印花稅１６３２億元，同比下降２２﹒９％。其中，
證券交易印花稅５０９億元，同比下降５４％。
　　土地和房地產相關稅收中，契稅２７７９億元，同比下降１０﹒９％；房產稅２３３７億元
，同比增２０﹒１％；城鎮土地使用稅１２９８億元，同比增１１％；土地增值稅３０７４億元
，同比降４﹒３％；耕地佔用稅８４０億元，同比增長２２﹒６％。
　
＊上半年全國支出同比增長２％＊
　
　　上半年，全國一般公共預算支出１３６５７１億元，同比增長２％。分中央和地方看，中央
一般公共預算本級支出１８２６７億元，同比增長９﹒６％；地方一般公共預算支出
１１８３０４億元，同比增長０﹒９％。
　　主要支出科目中，文化旅遊體育與傳媒支出１６５５億元，同比增長０﹒７％；社會保障和
就業支出２２６９７億元，同比增長４﹒２％；債務付息支出６３０４億元，同比增長６﹒５％

　
＊國有土地使用權出讓收入降１８﹒３％＊
　
　　上半年，全國政府性基金預算收入１９９１５億元，同比下降１５﹒３％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算收入２０７３億元，同比增長８﹒４％；地方政府性基金預算本級收入
１７８４２億元，同比下降１７﹒４％，其中，國有土地使用權出讓收入１５２６３億元，同比
下降１８﹒３％。
　　上半年，全國政府性基金預算支出３５５９９億元，同比下降１７﹒６％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算本級支出８７２億元，同比增長１６﹒５％；地方政府性基金預算支出
３４７２７億元，同比下降１８﹒２％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出２２０００億
元，同比下降９﹒２％。（ｒｙ）

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