【聚焦數據】上半年全國財收１１﹒６萬億跌２﹒８％，支出增２％

《經濟通通訊社２２日專訊》財政部公布２０２４年上半年財政收支情況。上半年，全國一

般公共預算收入１１５９１３億元（人民幣．下同），同比降２﹒８％，扣除去年同期中小微企

業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長１﹒５％

左右；全國一般公共預算支出１３６５７１億元，同比增長２％。



＊房產稅增兩成，證券印花稅降５４％＊



上半年，全國稅收收入９４０８０億元，同比下降５﹒６％。主要稅收收入項目中，國內消

費稅８８３４億元，同比增長６﹒８％；個人所得稅７３５８億元，同比下降５﹒７％；企業所

得稅２５３８４億元，同比下降５﹒５％；印花稅１６３２億元，同比下降２２﹒９％。其中，

證券交易印花稅５０９億元，同比下降５４％。

土地和房地產相關稅收中，契稅２７７９億元，同比下降１０﹒９％；房產稅２３３７億元

，同比增２０﹒１％；城鎮土地使用稅１２９８億元，同比增１１％；土地增值稅３０７４億元

，同比降４﹒３％；耕地佔用稅８４０億元，同比增長２２﹒６％。



＊上半年全國支出同比增長２％＊



上半年，全國一般公共預算支出１３６５７１億元，同比增長２％。分中央和地方看，中央

一般公共預算本級支出１８２６７億元，同比增長９﹒６％；地方一般公共預算支出

１１８３０４億元，同比增長０﹒９％。

主要支出科目中，文化旅遊體育與傳媒支出１６５５億元，同比增長０﹒７％；社會保障和

就業支出２２６９７億元，同比增長４﹒２％；債務付息支出６３０４億元，同比增長６﹒５％

。



＊國有土地使用權出讓收入降１８﹒３％＊



上半年，全國政府性基金預算收入１９９１５億元，同比下降１５﹒３％。分中央和地方看

，中央政府性基金預算收入２０７３億元，同比增長８﹒４％；地方政府性基金預算本級收入

１７８４２億元，同比下降１７﹒４％，其中，國有土地使用權出讓收入１５２６３億元，同比

下降１８﹒３％。

上半年，全國政府性基金預算支出３５５９９億元，同比下降１７﹒６％。分中央和地方看

，中央政府性基金預算本級支出８７２億元，同比增長１６﹒５％；地方政府性基金預算支出

３４７２７億元，同比下降１８﹒２％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出２２０００億

元，同比下降９﹒２％。（ｒｙ）

