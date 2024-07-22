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AH股新聞

22/07/2024 08:46

【三中全會】《決定》：支持長期資金入市，發展耐心資本

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議通過《中共中
央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》），分析指全文多處涉
及資本市場建設，較以往提法更為全面。
　　在「健全宏觀經濟治理體系」分論中，《決定》提出，健全投資和融資相協調的資本市場功
能，防風險、強監管，促進資本市場健康穩定發展；支持長期資金入市；提高上市公司質量，強
化上市公司監管和退市制度；建立增強資本市場內在穩定性長效機制；完善大股東、實際控制人
行為規範約束機制；完善上市公司分紅激勵約束機制。健全投資者保護機制；推動區域性股權市
場規則對接、標準統一；發展多元股權融資，加快多層次債券市場發展，提高直接融資比重。
　　相關內容在此前發布的政策和文件中均有所體現，但今次新增了「建立增強資本市場內在穩
定性長效機制」、「推動區域性股權市場規則對接、標準統一」的表述。中證監已就區域性股權
市場登記結算、區塊鏈建設、數據治理和信息報送的監管指引徵求意見，正式稿尚未發布。
　　在「健全推動經濟高質量發展體制機制」分論中，《決定》提出，健全相關規則和政策，加
快形成同新質生產力更相適應的生產關係，促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚，大幅
提升全要素生產率；鼓勵和規範發展天使投資、風險投資、私募股權投資，更好發揮政府投資基
金作用，發展耐心資本。
　
＊促長期資本「投早、投小、投長期、投硬科技」＊
　
　　在「構建支持全面創新體制機制」分論中，《決定》提出，構建同科技創新相適應的科技金
融體制，加強對國家重大科技任務和科技型中小企業的金融支持，完善長期資本「投早、投小、
投長期、投硬科技」的支持政策。健全重大技術攻關風險分散機制，建立科技保險政策體系；提
高外資在華開展股權投資、風險投資便利性。（ｅｙ）
　

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