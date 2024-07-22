【三中全會】《決定》：推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方

《經濟通通訊社２２日專訊》財稅改革被外界視為三中全會的關鍵議題之一，《中共中央關
於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》）中以約８００字篇幅提到
深化財稅體制改革。
就地方財政方面，《決定》指要增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理
權限，並推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化
共享稅分享比例；《決定》並指要研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地
方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率；另外，《決定》還支持合理擴大地方政府
專項債券支持範圍，及加快地方融資平台改革轉型。
＊研究同新業態相適應的稅收制度＊
《決定》指，要健全預算制度，加強財政資源和預算統籌，把依托行政權力、政府信用、國
有資源資產獲取的收入全部納入政府預算管理；完善國有資本經營預算和績效評價制度，強化國
家重大戰略任務和基本民生財力保障；強化對預算編制和財政政策的宏觀指導；加強公共服務績
效管理，強化事前功能評估；深化零基預算改革；統一預算分配權，提高預算管理統一性、規範
性，完善預算公開和監督制度；完善權責發生制政府綜合財務報告制度。
健全有利於高質量發展、社會公平、市場統一的稅收制度，優化稅制結構；研究同新業態相
適應的稅收制度；全面落實稅收法定原則，規範稅收優惠政策，完善對重點領域和關鍵環節支持
機制；健全直接稅體系，完善綜合和分類相結合的個人所得稅制度，規範經營所得、資本所得、
財產所得稅收政策，實行勞動性所得統一徵稅；深化稅收徵管改革。
建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係；增加地方自主財力，拓展地方
稅源，適當擴大地方稅收管理權限；完善財政轉移支付體系，清理規範專項轉移支付，增加一般
性轉移支付，提升市縣財力同事權相匹配程度；建立促進高質量發展轉移支付激勵約束機制；推
進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享稅分享
比例。研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合並為地方附加稅，授權地方在一定
幅度內確定具體適用稅率；合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、
規模、比例；完善政府債務管理制度，建立全口徑地方債務監測監管體系和防範化解隱性債務風
險長效機制，加快地方融資平台改革轉型；規範非稅收入管理，適當下沉部分非稅收入管理權限
，由地方結合實際差別化管理。
適當加強中央事權、提高中央財政支出比例；中央財政事權原則上通過中央本級安排支出，
減少委托地方代行的中央財政事權；不得違規要求地方安排配套資金，確需委托地方行使事權的
，通過專項轉移支付安排資金。（ｅｙ）
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