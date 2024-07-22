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AH股新聞

22/07/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１４％，政治會議結束人行即啟政策降息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在三中全會結束後，人民銀行今早公告，公開市場７天期逆回
購操作利率由此前的１﹒８０％調整為１﹒７０％，是２０２３年８月以來首次調整。與此同時
，人民銀行還將一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至
３﹒３５％和３﹒８５％。此次逆回購利率和ＬＰＲ利率同步下調，顯然向市場傳達逆回購利率
的政策地位。
　　三中全會承諾作出種種結構性改革，人行政策降息，惟滬深股市今早仍低開，滬綜指低開
０﹒１４％，報２９７８﹒１９點，深成指高開０﹒０６％，創業板指高開０﹒２２％，券商股
造好，資源股走低。
　　中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、
推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》），全文多處涉及資本市場建設，較以往提法更為全
面，但新內容不多，今次新增了「建立增強資本市場內在穩定性長效機制」、「推動區域性股權
市場規則對接、標準統一」兩處表述。
　　決定稿就地方財政問題提出多項財稅改革，支持拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限
，並推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享
稅分享比例；《決定》還支持合理擴大地方政府專項債券支持範圍，及加快地方融資平台改革轉
型。
　　然而對地方財政缺口至關重要的地產問題，《決定》僅一個段落提及房地產政策，並將其放
在「健全社會保障體系」分論之中。文件提到，要加快建立租購並舉的住房制度，加大保障性住
房建設和供給，允許城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準，並表示會
改革房地產開發融資方式和商品房預售制度，和完善房地產稅收制度。
　　國務院總理李強日前主持召開國務院常務會議，會議決定統籌安排超長期特別國債資金，進
一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。
　　另外，美國現屆總統拜登宣布退出接下來總統大選，並支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候
選人。外界認為共和黨參選人特朗普目前勝選幾率高於賀錦麗，而特朗普主張其對華貿易戰加碼
，大幅加徵各項中國進口商品關稅，關注出口製造商相關板塊。（ｅｙ）

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