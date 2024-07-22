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AH股新聞

22/07/2024 11:32

《Ａ股行情》減息未修復市場信心，滬綜指半日收跌０﹒７１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》三中全會結束後，人民銀行今早公告，公開市場７天期逆回購
操作利率由此前的１﹒８０％調整為１﹒７０％，是２０２３年８月以來首次調整。與此同時，
人民銀行還將一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至
３﹒３５％和３﹒８５％。此次逆回購利率和ＬＰＲ利率同步下調，顯然向市場傳達逆回購利率
的政策地位。
　　三中全會承諾作出種種結構性改革，人行政策降息，惟提振力度仍未讓市場滿足，滬深股市
今早仍低開，滬綜指盤中更隨著銀行股急挫而跌近１％，半日低收０﹒７１％，報
２９６１﹒１３點，深成指跌０﹒１９％，創業板指軟０﹒０４％。
　　兩市半日成交４２６０億元人民幣，較上日（１９日）同時段成交上升３﹒５％。
　　中航信託宏觀策略分析師劉長江表示，人行一邊降短期利率，一邊穩中長期利率，讓收益率
曲線維持正常的斜率。他認為，現在就在等美聯儲降息，到時候國內利率調控機制基本結束，加
上美聯儲降息，國內貨幣政策發揮空間會更大。
　
＊六大行Ａ股跌勢顯著＊
　
　　擔憂淨息差收窄，銀行股全線跌，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、建設銀行
（滬：６０１９３９）插２％，農業銀行（滬：６０１２８８）、工商銀行
（滬：６０１３９８）跌１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌０﹒５％。
　　據報下月ＯＰＥＣ＋部長級小型會議不太可能建議改變從第四季度開始增加供應的計劃，加
上美國原油庫存此前大幅減少、中國三中全會並未提出超乎預期的提振內需改革，國際原油價格
重挫。三桶油Ａ股急挫，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒７％，中國海油
（滬：６００９３８）插水３﹒３％，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒９％。（ｅｙ）

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