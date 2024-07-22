《Ａ股行情》人行連環出手，滬綜指收跌０﹒６１％銀行股震盪



《經濟通通訊社２２日報道》三中全會結束後，人民銀行今日即連環出手，下調政策利率，

今早先公告，公開市場７天期逆回購操作利率由此前的１﹒８０％調整為１﹒７０％，是

２０２３年８月以來首次調整。隨後，人行將一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

分別下調１０個基點至３﹒３５％和３﹒８５％。到午後，人行更新常備借貸便利（ＳＬＦ）利

率表，隔夜、７天、１個月ＳＬＦ利率分別調整為２﹒５５％、２﹒７０％、３﹒０５％，均較

此前下調１０個基點。

惟市場擔心人行政策降息１０基點的寬鬆力度不足，更擔心第三季不再重啟降息，滬深股市

今早低開，滬綜指盤中更隨著銀行股急挫而跌近１％，全日走低０﹒６１％，報２９６４﹒２２

點，深成指跌０﹒３８％，創業板指軟０﹒０９％。

兩市全日成交６５６５億元人民幣，較上日（１９日）成交減少２％。

官媒《新華財經》引述接近人行人士指出，人行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回

升的決心，是對三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。中航信託宏

觀策略分析師劉長江表示，人行一邊降短期利率，一邊穩中長期利率，讓收益率曲線維持正常的

斜率。《彭博經濟研究》則指，無論是全會給出的承諾，還是１０個基點的調降，都不是市場想

要的大刀闊斧的舉措，其預計人行將會在８月下調一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率，比之前

預測時間提前一個月。



＊地產股意外跌，降ＬＰＲ未見提振＊



擔憂淨息差收窄，銀行股全線跌，午後跌幅稍為收窄，建設銀行（滬：６０１９３９）全日

跌１﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌

１﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）走低１﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）軟

０﹒４％，交通銀行（滬：６０１３２８）無升跌。

據內媒《財聯社》引述國有大行人士指，利率市場化改革後，存、貸款利率之間的聯動增強

，國有大行正在考慮下調存款掛牌利率。根據以往經驗，中小銀行也會跟進調整，預期銀行業淨

息差將保持總體穩定。

長期ＬＰＲ下降本有利樓市，然而降息力度不大，加上三中全會文件對房地產政策著墨不多

，並稱要完善房地產稅收制度，地產股今日續跌，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒７％，

金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒１％，保利發

展（滬：６０００４８）跌０﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）跌０﹒１％。

據《彭博》報道，華北大型房企華夏幸福（滬：６００３４０）獲「神秘買家」以極低價格

向持有人收購這些債券，然後這些債券獲註銷，這意味著華夏幸福積存的部分逾期債券被一筆勾

銷。華夏幸福（滬：６００３４０）無升跌，報１﹒０４元人民幣。



＊三桶油齊跌＊



據報下月ＯＰＥＣ＋部長級小型會議不太可能建議改變從第四季度開始增加供應的計劃，加

重挫。三桶油Ａ股挫，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒８％，中國海油

（滬：６００９３８）插水３﹒４％，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒２％。

煤炭股同跌，甘肅能化（深：０００５５２）挫５﹒３％，陝西煤業（滬：６０１２２５）

跌４﹒５％，冀中能源（深：０００９３７）跌１﹒９％，昊華能源（滬：６０１１０１）跌

１﹒８％，恒源煤電（滬：６００９７１）跌１﹒５％，中國神華（滬：６０１０８８）走低

０﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５１４﹒９２ －０﹒６８

上證綜合指數 ２９６４﹒２２ －０﹒６１ ３１６４﹒１５

上證Ａ股指數 ３１０７﹒３７ －０﹒６１

深證成份指數 ８８６９﹒８２ －０﹒３８ ３４０１﹒０２

深圳創業板指數 １７２３﹒９１ －０﹒０９

上證Ｂ股指數 ２３１﹒９０ ０﹒００ ０﹒９４

深證Ｂ股指數 １１３５﹒４５ －０﹒２９ ０﹒７２

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