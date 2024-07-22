《海納智見－荀玉根》美日製造業政策啟示－－高端製造研究系列

《海納智見》製造業是現代化產業體系的重要支柱，而建設以製造業為骨幹的現代化產業體
系離不開產業政策的實施。從美日產業政策變遷的經驗來看，政策對於其產業體系的構建發揮了
重要作用，近年來兩國均將製造業作為產業政策的重點。本文將聚焦製造業政策，探討美、日產
業政策的演進脈絡，以及對我國當前製造業的啟示。
美國：製造業政策重要性提升。製造業在美國產業政策中的地位不斷提升。４０年代至６０
年代是製造業霸主時期，二戰後美國成為全球製造業中心，１９４８年出口佔全球總出口比重高
達 ２２％。當時的產業政策重點加大對基礎技術與通用技術的支持力度，這些研究成果為美國
高新技術產業的發展奠定了基礎。７０年代至２１世紀初是製造業轉移期，隨著日德的崛起，全
球製造業重心開始從美國向外遷移，１９７０－２００８年美國出口份額從１４％降至８％。這
一時期的產業政策轉向技術創新和擴散，良好的創新環境推動了以資訊技術為代表的相關產業迅
速發展。０８年至１８年是製造業復興時期，金融危機後美國政府開始重視實體經濟，推行製造
業復興計劃。儘管政策支持下美國製造業全球價值鏈位置有所回升，但整體效果並不明顯。１８
年至今是製造業的新發展期，政策基調由發展轉向遏制和競爭，底層邏輯由效率優先轉向國家安
全優先，並在前沿領域加強投資。
日本：製造業崛起離不開政策頂級設計。產業政策在日本經濟復興和產業升級中起到了引領
和規劃作用。４０－５０年代中期是日本工業基礎準備期，通過「傾斜生產方式」和產業振興政
策促進戰後經濟恢復。５０年代中期至７０年代是日本製造業快速發展期，實施「產業合理化政
策」重點支持重化工業，使其出口額佔總出口額的比重從１９６０年的５３％上升至１９７０年
的９４％。７０年代初至８０年代末是日本產業結構調整期，內外因素推動製造業政策轉向技術
密集型升級，這一時期電子產業實現騰飛。９０年代至２０１０年是產業再生期，泡沫經濟後日
本實施「產業再生政策」，推動創新體系和企業經營業務調整，技術密集型產業佔製造業增加值
的比重提升。２０１５ 年至今是日本競爭力重塑期，振興製造業成為國家復興戰略的重要內容
，產業政策更具選擇性並加大國家投入，自２０１４年以來製造業在價值鏈中的位置從低點回升
至１﹒２的最高點。
美日製造業政策變遷啟示。我國發展中高端製造業是當前內外環境的必然要求。自２０１８
年以來，全球政治經濟格局加速改變，新冠疫情衝擊加速了逆全球化趨勢。製造業作為國民經濟
的命脈，在國家供應鏈穩定和發展中的重要性愈發凸顯。我國正處在經濟結構轉型的關鍵時期，
中高端製造位於產業鏈高附加值位置，是加快經濟新動能發展的關鍵。製造業增加值佔ＧＤＰ比
重接近３０％，發展附加值更高的中高端製造將成為我國產業升級的重要驅動力。與此同時，
我們也需兼顧產業結構合理化，回顧美日產業政策，除了高端化，保持產業合理化也是內在邏輯
。我國擁有完整的製造業體系和顯著的供應鏈優勢，製造業增加值規模持續攀升，２０２２年佔
全球比重超過３０％。進一步保持和發揮這一優勢，要求製造業在高端化的同時保持產業結構的
合理性。傳統製造業與新興產業互為促進，改造提升傳統製造業將進一步夯實中國製造業的基礎
。
風險提示：製造業政策不及預期。
《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》
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