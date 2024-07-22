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AH股新聞

22/07/2024 17:08

《海納智見－荀玉根》美日製造業政策啟示－－高端製造研究系列

　　《海納智見》製造業是現代化產業體系的重要支柱，而建設以製造業為骨幹的現代化產業體
系離不開產業政策的實施。從美日產業政策變遷的經驗來看，政策對於其產業體系的構建發揮了
重要作用，近年來兩國均將製造業作為產業政策的重點。本文將聚焦製造業政策，探討美、日產
業政策的演進脈絡，以及對我國當前製造業的啟示。
　
　　美國：製造業政策重要性提升。製造業在美國產業政策中的地位不斷提升。４０年代至６０
年代是製造業霸主時期，二戰後美國成為全球製造業中心，１９４８年出口佔全球總出口比重高
達　２２％。當時的產業政策重點加大對基礎技術與通用技術的支持力度，這些研究成果為美國
高新技術產業的發展奠定了基礎。７０年代至２１世紀初是製造業轉移期，隨著日德的崛起，全
球製造業重心開始從美國向外遷移，１９７０－２００８年美國出口份額從１４％降至８％。這
一時期的產業政策轉向技術創新和擴散，良好的創新環境推動了以資訊技術為代表的相關產業迅
速發展。０８年至１８年是製造業復興時期，金融危機後美國政府開始重視實體經濟，推行製造
業復興計劃。儘管政策支持下美國製造業全球價值鏈位置有所回升，但整體效果並不明顯。１８
年至今是製造業的新發展期，政策基調由發展轉向遏制和競爭，底層邏輯由效率優先轉向國家安
全優先，並在前沿領域加強投資。
　
　　日本：製造業崛起離不開政策頂級設計。產業政策在日本經濟復興和產業升級中起到了引領
和規劃作用。４０－５０年代中期是日本工業基礎準備期，通過「傾斜生產方式」和產業振興政
策促進戰後經濟恢復。５０年代中期至７０年代是日本製造業快速發展期，實施「產業合理化政
策」重點支持重化工業，使其出口額佔總出口額的比重從１９６０年的５３％上升至１９７０年
的９４％。７０年代初至８０年代末是日本產業結構調整期，內外因素推動製造業政策轉向技術
密集型升級，這一時期電子產業實現騰飛。９０年代至２０１０年是產業再生期，泡沫經濟後日
本實施「產業再生政策」，推動創新體系和企業經營業務調整，技術密集型產業佔製造業增加值
的比重提升。２０１５　年至今是日本競爭力重塑期，振興製造業成為國家復興戰略的重要內容
，產業政策更具選擇性並加大國家投入，自２０１４年以來製造業在價值鏈中的位置從低點回升
至１﹒２的最高點。
　
　　美日製造業政策變遷啟示。我國發展中高端製造業是當前內外環境的必然要求。自２０１８
年以來，全球政治經濟格局加速改變，新冠疫情衝擊加速了逆全球化趨勢。製造業作為國民經濟
的命脈，在國家供應鏈穩定和發展中的重要性愈發凸顯。我國正處在經濟結構轉型的關鍵時期，
中高端製造位於產業鏈高附加值位置，是加快經濟新動能發展的關鍵。製造業增加值佔ＧＤＰ比
　重接近３０％，發展附加值更高的中高端製造將成為我國產業升級的重要驅動力。與此同時，
我們也需兼顧產業結構合理化，回顧美日產業政策，除了高端化，保持產業合理化也是內在邏輯
。我國擁有完整的製造業體系和顯著的供應鏈優勢，製造業增加值規模持續攀升，２０２２年佔
全球比重超過３０％。進一步保持和發揮這一優勢，要求製造業在高端化的同時保持產業結構的
合理性。傳統製造業與新興產業互為促進，改造提升傳統製造業將進一步夯實中國製造業的基礎

　
　　風險提示：製造業政策不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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