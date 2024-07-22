《Ａ股焦點》人行突政策減息，地產股跌多升少，格力地產挫３％

《經濟通通訊社２２日專訊》在中共三中全會結束後，人民銀行今早即出手進行政策減息，

公開市場７天期逆回購操作利率由此前的１﹒８０％調整為１﹒７０％，是２０２３年８月以來

首次調整。與此同時，人民銀行還將一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別下調１０

個基點至３﹒３５％和３﹒８５％，市場原本預期本月ＬＰＲ維持不變。

此外，根據《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，其中僅一個

段落提及房地產政策，並將其放在「健全社會保障體系」分論之中。《決定》表示，要加快建立

租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式；加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體

剛性住房需求；支持城鄉居民多樣化改善性住房需求；充分賦予各城市政府房地產市場調控自主

權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準；改革

房地產開發融資方式和商品房預售制度；完善房地產稅收制度。

地產股未見起色，目前跌多升少，亞通股份（滬：６００６９２）跌５﹒５％，格力地產

（滬：６００１８５）跌３﹒２％，中華企業（滬：６００６７５）、保利發展

（滬：６０００４８）、新湖中寶（滬：６００２０８）均跌超２％，深振業Ａ

（深：０００００６）、珠江股份（滬：６００６８４）、城建發展（滬：６００２６６）、萬

科Ａ（深：０００００２）等跟挫。（ｒｙ）

