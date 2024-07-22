【人行操作】人行５８２億逆回購利率降１０基點，ＬＰＲ同降

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行５８２億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率下降１０基點至１﹒７％。這是７天期逆回購利率２０２３年８月以來首次調

整。人行表示，為優化公開市場操作機制，即日起公開市場７天期逆回購操作調整為固定利率、

數量招標。

公開市場今日有１２９０億元逆回購到期，即今日淨回籠７０８億元。

本周公開市場本周１１８３０億元逆回購到期，其中，周一到周五分別有１２９０億、

６７６０億、２７００億、４９０億和５９０億元逆回購到期，均為７天期。

此外，人行公布，一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別下調１０個基點至

３﹒３５％和３﹒８５％。一年期ＬＰＲ此前連續第十個月持穩，五年期以上ＬＰＲ此前連續四

個月不變。

人行並表示，為加強預期管理，促進ＬＰＲ發布時間與金融市場運行時間更好銜接，自

２０２４年７月２２日起，將ＬＰＲ發布時間由每月２０日（遇節假日順延）上午９：１５調整

為９：００。

人行同時公告，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券

需求的中期借貸便利（ＭＬＦ）參與機構，可申請階段性減免ＭＬＦ質押品。（ｓｌ）

