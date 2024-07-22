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AH股新聞

22/07/2024 14:27

【提振內房】神秘買家一折掃華夏幸福違約債，疑為國家救內房新招

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，比中國恒大（０３３３３）更早出現債務違
約的華北大型房企華夏幸福（滬：６００３４０）獲「神秘買家」以極低價格向持有人收購這些
債券，然後這些債券獲註銷，這意味著華夏幸福積存的部分逾期債券被一筆勾銷，有分析猜測這
可能是內地化解房地產企業流動性風險的最新舉措。
　　報道引述知情人士表示，華夏幸福在過去幾個月一直在聯絡債券持有人，商談讓他們持有的
公司境內債券賣給一家名為霸州市永森房地產開發有限公司的企業，每１００元（人民幣．下同
）債券本金的收購價為１０元，相當於打了一折。雖然存在大幅折價，但有一些沒有耐心或者不
抱期望的債券持有人已經同意出售債券。
　　據華夏幸福代表向部分債券持有人透露，霸州永森截至上個月已購買了總面值近１００億元
的債券，超過華夏幸福債務重組計劃涵蓋的３７１億元境內債的四分之一。
　　工商資料顯示，霸州永森由北京陸虎科技集團有限公司全資持股，疑似實際控制人為賈海濱

　　華夏幸福表示，這是買賣雙方的市場化交易，公司只是作為發行人協助配合進行轉讓的一系
列程序。
　　知名中國經濟問題專家佩蒂斯在社交平台表示，低價收購並註銷違約債券只是時間問題，這
種處理方式從經濟角度來看非常合理，儘管這意味著償債主體在短期內有動機通過談判來壓低其
債務價格。（ｅｙ）
　

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