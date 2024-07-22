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AH股新聞

22/07/2024 10:00

【人行操作】官媒：人行降息展現貨幣政策呵護經濟回升的決心

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日宣布，即日起公開市場７天期逆回購操作
（ＯＭＯ）調整為固定利率、數量招標，操作利率下調１０基點至１﹒７％；一年期、五年期貸
款市場報價利率（ＬＰＲ）亦分別下調１０個基點，至３﹒３５％、３﹒８５％。官媒《新華財
經》引述接近人行人士指出，人行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回升的決心，是對二
十屆三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。
　　報道介紹，公開市場招標方式包括價格招標和數量招標，前者的中標價格由供需雙方博弈確
定，理論上有不確定性，而後者的價格是事先給定的。以往人行公開市場７天期逆回購操作採用
價格招標，雖然中標利率大部分時候維持不變，但仍需每日開展操作釋放明確的利率信號。
　
＊人行明示ＯＭＯ利率，有效穩定市場預期＊
　
　　報道引述權威人士表示，人行將７天期逆回購招標方式優化為固定利率、數量招標，明示操
作利率，是健全市場化利率調控機制的體現，能增強政策利率的權威性，有效穩定市場預期。
　　報道又引述接近人行人士指出，７天期逆回購操作利率下行，並不代表長債收益率下行空間
打開，人行此舉意在加大逆周期調節力度，熨平短期經濟波動；而中長期債券收益率反映的更多
是長期經濟走勢，要採用跨周期的視角評估。
　　此外，報道引述專家稱，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低
綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。（ｓｌ）

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