【人行操作】專家：ＬＰＲ調降或因手工補息整改見效，淨息差回升

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日宣布，即日起公開市場７天期逆回購操作調整為

固定利率、數量招標，操作利率下調１０基點至１﹒７％；一年期、五年期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）亦分別下調１０個基點，至３﹒３５％、３﹒８５％。內媒《澎湃新聞》引述業內專

家指出，ＬＰＲ本月下降，部分歸因於前期監管部門整改違規手工補息的效果，銀行資金成本提

前有所降低。

報道指，整改違規手工補息後，銀行在短期內節約的利息支出，接近一次降低存款利率的效

果；且降低存款利率後，存量存款到期續作才會逐步重新定價，效果的顯現是漸進的，而整改違

規手工補息帶來的利息支出減少則立竿見影。多家全國性銀行表示，違規手工補息整改後，其６

月的存款付息率，特別是對公存款付息率已較４月明顯下降，淨息差有所回升。因此，預計此次

ＬＰＲ下降對銀行淨息差和銀行利潤的影響可控，對上市銀行股東權益的影響也較小。



＊ＬＰＲ發布時間調整，讓不同市場參與者平等獲取信息＊



此外，人行自今日起將ＬＰＲ發布時間由每月２０日（遇節假日順延）上午９：１５調整為

９：００，稱是「加強預期管理，促進ＬＰＲ發布時間與金融市場運行時間更好銜接」。報道引

述業內專家指出，各類金融市場開市時間有所差異，如貨幣市場、債券市場和利率互換市場等９

點開始交易，股票市場、國債期貨市場等９點半開始交易。在開市之前，各類金融市場參與者往

往會根據當天最新經濟金融數據制定交易策略和方案。ＬＰＲ作為貸款利率定價的重要參考，提

前至９點發布，可更好與各類金融市場運行時間銜接，有利於不同金融市場參與者平等獲取信息

，公平開展交易。（ｓｌ）

